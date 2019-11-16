У Болівії в ході протестів загинули шість осіб

Фото: протести в Болівії (twitter.com/modestomontoya)

Ще близько 100 людей отримали поранення

В Болівії в результаті зіткнень між прихильниками поваленого президента Ево Моралеса і силовиками загинули шість осіб, ще понад ста були поранені та близько двохсот - заарештовані. Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві ЗМІ.

Нещодавно профспілка виробників коки організував марш протесту в місті Сакаба, домагаючись повернення Моралеса. Протестувальники спробували прорватися крізь поліцейське загородження, щоб пройти до місця збору учасників акції.

Уряд тимчасового президента Болівії Жанін Аньєс висловило жаль з приводу жертв і скликав круглий стіл з участю представників усіх сторін, який повинен відбутися в місті Кочабамба 16 листопада.

За словами Аньєс, Моралес може повернутися в Болівії, але йому доведеться постати перед судом. Між тим Ево Моралес, який зараз знаходиться в Мексиці, через Twitter закликав військових і поліції припинити "вбивства", підкресливши, що боліваріанська уніформа не повинна бути заплямована кров'ю народу.

Нагадаємо, раніше Жанін Аньєс заявила, що екс-президент Ево Моралес, повинен буде відповісти перед правосуддям" за порушення на виборах і корупцію в уряді, якщо він повернеться. Раніше Моралес пішов у відставку і втік до Мексики. Незабаром він заявив, що готовий повернутися, щоб "принести мир" в Болівії.