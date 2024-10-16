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Просят быть экономными: в "Укрэнерго" ответили, будут ли свет выключаться 17 октября

Среда 16 октября 2024 18:40
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Просят быть экономными: в "Укрэнерго" ответили, будут ли свет выключаться 17 октября Иллюстративное фото: украинцам ответили, будут ли выключать свет 17 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четверг, 17 октября, не будут применяться графики отключения света. Однако украинцев просят экономно потреблять электроэнергию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, в четверг, 17 октября, меры по ограничению потребления не планируются",- сказано в сообщении.

В то же время, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию. Рекомендуется перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 10:00 до 16:00, если это возможно.

Напомним, последний раз графики отключений вводились 12 сентября с 13:00 до 00:00 из -за снижения эффективности солнечных электростанций и падения генерации на тепловых электростанциях из-за неблагоприятных погодных условий.

Отключение света в Украине

С начала 2024 года Россия совершила девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Весной было уничтожено более 80% генерационных мощностей, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

Из-за постоянных обстрелов в Украине вводили аварийные и плановые отключения. Хотя в июле были запущены два энергоблока на АЭС, новые удары 26 августа заставили снова ввести графики отключений.

Однако по мнению экспертов,в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент . Генерация может быть недостаточной из-за резкого скачка энергопотребления.

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