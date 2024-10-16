Просять бути економними: в "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть світло 17 жовтня

В Україні у четвер, 17 жовтня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Проте українців просять економно споживати електроенергію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у четвер, 17 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються",- сказано в повідомленні.

Водночас українців закликають економно використовувати електроенергію. Рекомендується перенести використання потужних електроприладів на денний час - з 10:00 до 16:00, якщо це можливо.

Нагадаємо, останній раз графіки відключень вводилися 12 вересня з 13:00 до 00:00 через зниження ефективності сонячних електростанцій та падіння генерації на теплових електростанціях через несприятливі погодні умови.

Відключення світла в Україні

З початку 2024 року Росія здійснила дев'ять масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Навесні було знищено понад 80% генераційних потужностей, що призвело до масових відключень електроенергії.

Через постійні обстріли в Україні вводили аварійні та планові відключення. Хоча в липні було запущено два енергоблоки на АЕС, нові удари 26 серпня змусили знову запровадити графіки відключень.