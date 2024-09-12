В Украине возвращают отключения света: где будут действовать графики
Сегодня, 12 сентября, Киев, а также ряд областей Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света. Ограничения начнут действовать с 13:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК".
Где будут выключать свет
Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области
Столица, а также вышеупомянутые регионы возвращаются к стабилизационным отключениям света.
"По команде "Укрэнерго" с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений ", - пишет "ДТЭК".
Полтавская область
Свет будут выключать согласно графику почасовых отключений. Ограничения также начнут действовать с 13:00 до 23:00.
Фото: график отключений света в Полтаве (t.me/dumkapoltava)
Черкасская область
На территории региона будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать в:
- 13:00-14:00 3 очередь;
- 14:00-15:00 3 очередь;
- 15:00-16:00 4 очередь;
- 16:00-17:00 4 очередь;
- 17:00-18:00 5 очередь;
- 18:00-19:00 5 очередь;
- 19:00-20:00 6 очередь;
- 20:00-21:00 6 очередь;
- 21:00-22:00 1 очередь;
- 22:00-23:00 1 очередь.
Сумская область
Как и в других областях, отключения будут действовать с 13:00 до 23:00 в объеме одной очереди. Сначала будут выключать 6-ю очередь.
По словам главы Сумского городского совета Александра Лысенко, оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру области.
Николаевская область
Ограничения также будут действовать с 13:00 до 23:00 в объеме одной очереди. Свет будут выключать:
- 1 очередь: 20:00 - 22:00;
- 2 очередь: 14:00 - 16:00;
- 3 очередь: 22:00 - 23:00;
- 4 очередь: 16:00 - 18:00;
- 5 очередь: 18:00 - 20:00;
- 6 очередь: 13:00 - 14:00;
Черниговская область
С 13:00 до 24:00 будет применяться одна очередь графика почасовых отключений.
"При доказанных ограничениях объемом одной очереди задействуются черные зоны графика, двух очередей - черные и красные зоны, трех очередей - черные, красные и синие зоны", - пояснили в АО "Черниговоблэнерго".
Фото: график отключения света в Черниговской области (t.me/chernigivoblenergo)
Хмельницкая область
С 13:00 до 23:00 вводятся почасовые отключения в размере одной очереди.
Фото: график отключения света в Хмельницкой области (t.me/chernigivoblenergo)
Отключения будут действовать до конца суток
Как пишет "Укрэнерго", графики будут применяться с 13:00 до 00:00 в:
- Киеве;
- Киевской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Харьковской;
- Житомирской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Запорожской;
- Одесской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Винницкой;
- Черновицкой;
- Хмельницкой областях.
"Причина введения ограничений - снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС", - добавляет "Укрэнерго".
Ситуация с энергоснабжением в Украине
С начала этого года Россия уже осуществила девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране снова вводили как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.
В это время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины. Ожидается, что оккупанты снова используют ракеты и беспилотники для атак.
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