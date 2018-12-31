Фото: Юлія Тимошенко привітала українців зі святами (прес-служба)

Тимошенко переконана, що найважчі й найскладніші роки в історії Незалежності України вже позаду

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко привітала українців з Новим роком та Різдвом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення Тимошенко, розміщене на сайті партії.

"За якусь мить прийде новий 2019-й рік. Зазвичай ми чекаємо від нового року оновлення, здійснення мрій, реалізації планів та задумів. Але зараз у нас дуже непрості часи. На жаль, проблеми приходять до нас значно частіше, ніж радість та спокій. Тож сьогодні я хочу попросити вас: незважаючи на всі проблеми, незважаючи на всі ваші справедливі нарікання - вірте! Будь ласка, вірте в краще - в мирний та успішний завтрашній день", - йдеться у зверненні.

Тимошенко зазначила, що надія і віра - це дуже важливо, оскільки, людина, яка не опустила рук, не здалася - це сильна людина. І українці, за словами Тимошенко, саме такі - сильні.

"Ваша віра - не марна! Наступний рік - дуже важливий. Це рік справжніх змін. Я переконана, що ми вже прожили найважчі й найскладніші роки в історії нашої Незалежності. Далі - неодмінно стане краще. Ми, українці, заслужили право жити в мирі й бути щасливими. Весна переможе, і відразу ми почнемо будувати нову, справедливу, успішну країну і нове гідне життя для кожного. Уже зовсім скоро ми наведемо лад у власному домі, побудуємо ту омріяну, багату й красиву Україну, якої всі ми з вами варті", - йдеться у повідомленні.

Тимошенко пропонує розпочати новий рік з єдності, з відновлення любові один до одного.

"Нам дуже цього бракує. Поки кожен із нас сам по собі й проти всіх - нам страшно, ми ослаблені, ми самотні. Коли ми єдині - ми сильні й непереможні. У єдності нас ніколи й нікому не здолати. І ще одне… Давайте обов’язково пам’ятати кожного дня і кожної миті: що ми, українці, - найкращі у світі! Це дасть нам ту непереборну силу, яка допоможе пройти будь-які випробовування, здолати будь-які перешкоди і, головне, - відновити мир. Я від усього серця бажаю: хай прийде щастя в наші оселі, хай знову запанує мир та злагода, хай здійсняться наші найзаповітніші мрії. Хай допомагає нам усім Господь! У новому році ми будемо жити інакше! Я в це вірю! З Новим роком та світлим Різдвом Христовим! Слава Україні!", - зазначила Тимошенко.