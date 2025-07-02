Простое упражнение, которое может предсказать ваше долголетие: как его сделать

Какое упражнение прогнозирует долголетие?

Недавнее исследование, опубликованное 18 июня этого года в Европейском журнале превентивной кардиологии (European Journal of Preventive Cardiology), доказывает: легкость, с которой человек может сесть на пол и подняться на ноги, используя как можно меньше поддержки, говорит о том, как долго он проживет.

Исследователи обнаружили, что взрослые, которые успешно прошли этот тест, имели значительно меньше шансов умереть от естественных или сердечно-сосудистых причин в течение 12 лет наблюдения, чем те, кто показал худшие результаты.

Этот тест - не просто новый модный тренд. По словам ученых, он измеряет сразу несколько ключевых компонентов неаэробного фитнеса, включая мышечную силу или мощность, гибкость, равновесие и состав тела, при этом не требуя никакого оборудования. Это исследование дополняет данные 2012 года, которые уже показывали связь между результатами такого теста и общей смертностью.

Как провести тест и оценить свои баллы?

Чтобы получить максимальные 10 баллов за упражнение, вам нужно:

Сесть на пол и встать как можно плавнее, не используя рук , предплечий, коленей или боковых частей ног для опоры.

, предплечий, коленей или боковых частей ног для опоры. Оставаться в равновесии на протяжении всего выполнения.

Система начисления баллов:

За каждую опору (нога, рука, стена), которую вы использовали, чтобы сесть или встать, вычитается 1 балл .

Если вы выполняете упражнение нестабильно или теряете равновесие, вычитается 0,5 балла .

5 баллов дается за переход в положение сидя и 5 баллов - за подъем.

Если вы не можете выполнить задание без посторонней помощи (например, стола, стены или другого человека), вы получаете 0 баллов.

Результаты исследования впечатляют

Исследователи проанализировали данные 4282 человек в возрасте от 46 до 75 лет (68% мужчин), которые прошли тест на подъем из положения сидя в рамках добровольной оценки физической формы между 1998 и 2023 годами. Ни один из участников не имел физических ограничений для участия.

В течение 12 лет наблюдения умерло 665 участников (15,5%) по естественным причинам.

Среди тех, кто набрал 10 баллов в тесте, умерло лишь 3,7% .

Среди участников, кто набрал 8 баллов , умерли 11,1% .

А вот среди тех, кто получил самые низкие баллы (0-4) за тест, умерли ужасные 42,1%!

Анализ, который учитывал возраст, пол, индекс массы тела и клинические переменные, показал: люди, набравшие самые низкие баллы, в 3,8 раза чаще умирали от естественных причин и в шесть раз чаще - от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто набрал самые высокие баллы.

Почему неаэробный фитнес так важен?

Это исследование в очередной раз подчеркивает растущее признание роли неаэробного фитнеса для здоровья. Новые программы кардиологической реабилитации акцентируют внимание на важности силовых тренировок и физической активности в дополнение к аэробным упражнениям, которые традиционно были в центре внимания.

"Недостаточно ходить на плавание несколько раз в неделю, нужно добавлять и силовые тренировки по крайней мере дважды в неделю. Это так же важно, чтобы поддерживать здоровье", - отмечают специалисты.

Подъем из сидячего положения является динамическим упражнением на силу и равновесие. Трудности в его выполнении могут свидетельствовать об ухудшении общего состояния здоровья.