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Эти домашние упражнения сделают ваши руки сильными без каких-либо гантелей

Понедельник 30 июня 2025 15:05
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Эти домашние упражнения сделают ваши руки сильными без каких-либо гантелей Простые упражнения, которые помогут получить крепкие и рельефные руки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хотите иметь сильные, подтянутые руки без лишнего жира? Не обязательно часами заниматься в спортзале - достаточно всего нескольких эффективных упражнений, которые можно выполнять даже дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Диетолог и тренер Терри Татеоссян рассказала, что после 40 лет кожа теряет коллаген, эластичность и тонус основных мышц.

Это естественный процесс в среднем возрасте происходит из-за гормональных сдвигов, но он может быть более выраженным после существенной потери веса.

Эксперт рекомендует выполнять силовые тренировки вместе с достаточным количеством ежедневного белка для наращивания мышц в руках. В частности, упражнения следует выполнять у дверей. Они эффективны и не стоят дорогого абонемента в спортзал.

Жим от груди у двери

Изометрический жим от груди - это упражнение, во время которого вы напрягаете мышцы груди, удерживая штангу или гантели в фиксированном положении, не меняя длину мышц.

Упражнение у двери следует выполнять так:

  • станьте посередине дверного проема, держась по одной руке с каждой стороны рамы на уровне плеч
  • нажмите, будто пытаетесь раздвинуть дверную раму
  • задержитесь на 20-30 секунд, отдохните и повторите 3-4 раза

Это упражнение активирует грудь, плечи и трицепсы одновременно. Изометрическое напряжение наращивает силу и тонус мышц без необходимости использования тяжелых весов, что идеально подходит для улучшения внешнего вида кожи и рельефности плеч.

Эти домашние упражнения сделают ваши руки сильными без каких-либо гантелей

Жим от груди (фото: eatthis.com)

Отжимания

Отжимания на трицепс у двери, также известные как обратные отжимания или от скамьи на трицепс - это эффективное упражнение, которое можно выполнять дома без специального оборудования. Его можно выполнять у двери, используя стену для поддержки и стабильности.

Выполняйте упражнение дома так:

  • положите руки по обе стороны дверного проема на уровне талии
  • сделайте шаг назад в наклон, держа локти согнутыми
  • опуститесь к дверной раме, сгибая локти, затем отойдите назад. Сделайте 3 подхода по 8-12 повторений

Эти домашние упражнения сделают ваши руки сильными без каких-либо гантелейОтжимания (фото: eatthis.com)

Разведение фитнес-резинки

Это отличное упражнение, которое тренирует задние дельтовидные мышцы и верхнюю часть спины, наращивая мышцы, которые заполняют обвисшую кожу и значительно улучшают тонус плеч.

Описание упражнения:

  • ленту (фитнес-резинку или эспандер) закрепите в дверном проеме (например, закрывая ее между дверьми)
  • встаньте лицом или спиной к двери
  • возьмите концы ленты в обе руки
  • разводите руки в стороны (как при обратном разведении или тяге на заднюю дельту/грудь)
  • упражнение направлено на мышцы плеч, спины или груди - в зависимости от положения

Эти домашние упражнения сделают ваши руки сильными без каких-либо гантелейРазведение фитнес-резинки (фото: eatthis.com)

TRX в дверях

TRX (Total Resistance Exercise) - это система тренировок с использованием специальных ремней, которые крепятся к надежной опоре. Выполняйте упражнение так:

  • закрепите свой TRX в верхней части двери
  • затем повернитесь лицом от точки опоры и возьмитесь за ручки ладонями вниз, руки должны быть вытянуты прямо перед собой на уровне плеч
  • отведите ноги назад так, чтобы тело было наклонено вперед примерно под углом 30-45 градусов
  • держа руки прямыми (это важно), опустите их к бедрам, тянув за собой широчайшие мышцы спины, а не плечи
  • медленно, контролируя движения, вернитесь в исходное положение
  • сделайте 3 подхода по 10-12 повторений

Это упражнение отлично подходит для расширения и рельефности верхней части спины без напряжения плеч. Оно особенно полезно для женщин, которые хотят сформировать сильную, более подтянутую верхнюю часть тела и улучшить осанку.

Эти домашние упражнения сделают ваши руки сильными без каких-либо гантелейУпражнение с TRX у двери (фото: eatthis.com)

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