Просила Россия. Турецкие СМИ опубликовали новые детали обмена Медведчука

Обмен одиозного политика Виктора Медведчука на украинских защитников произошел по запросу российской стороны. Он проходил в аэропорту Анкары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.
Издание тезисно приводит новые детали обмена, среди которых:
Напомним, 21 сентября произошел масштабный обмен пленными. Украине удалось уволить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев.
При этом Россия вернула себе нардепа-предателя Виктора Медведчука и 55 оккупантов.
Добавим, как недавно рассказали в ОП, переговоры по обмену Медведчука проходили на уровне украинской и российской разведок. Такой шаг принял президент Владимир Зеленский.
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