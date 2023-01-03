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Просила Россия. Турецкие СМИ опубликовали новые детали обмена Медведчука

Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Обмен одиозного политика Виктора Медведчука на украинских защитников произошел по запросу российской стороны. Он проходил в аэропорту Анкары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

Издание тезисно приводит новые детали обмена, среди которых:

  • Россияне выдвинули условие, чтобы 5 командиров "Азова" остались в Турции, и Украина согласилась. Они остаются в стране на условиях гарантий защиты и безопасности.
  • В день X самолеты из России и Украины один за другим приземлялись в аэропорту Анкары "под наблюдением сотрудников турецкой разведки".
  • После приземления под наблюдением сотрудников турецкой разведки в российский самолет вошли украинские официальные лица, а в украинский - российские. Они проверяли личные данные и состояние здоровья украинских военных и пророссийского политика.
  • Обмен прошел без проблем. С тех пор командиры "Азова" "гости Турции".

Напомним, 21 сентября произошел масштабный обмен пленными. Украине удалось уволить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев.

При этом Россия вернула себе нардепа-предателя Виктора Медведчука и 55 оккупантов.

Добавим, как недавно рассказали в ОП, переговоры по обмену Медведчука проходили на уровне украинской и российской разведок. Такой шаг принял президент Владимир Зеленский.

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АзовстальВиктор МедведчукОбмен пленными