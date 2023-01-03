Просила Росія. Турецькі ЗМІ опублікували нові деталі обміну Медведчука

Обмін одіозного політика Віктора Медведчука на українських захисників відбувся на запит російської сторони. Він проходив в аеропорту Анкари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку газету Hurriyet.
Видання тезисно наводить нові деталі обміну, серед яких:
Нагадаємо, 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими. Україні вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азову" та 10 іноземців.
При цьому Росія повернула собі нардепа-зрадника Віктора Медведчука та 55 окупантів.
Додамо, як нещодавно розповіли в ОП, переговори щодо обміну Медведчука проходили на рівні української та російської розвідок. Такий крок схвалив президент Володимир Зеленський.
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