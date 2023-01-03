Просила Росія. Турецькі ЗМІ опублікували нові деталі обміну Медведчука

Видання тезисно наводить нові деталі обміну, серед яких:



Росіяни висунули умову, щоб 5 командирів "Азову" залишилися в Туреччині, і Україна погодилася. Вони залишаються в країні на умовах гарантій захисту та безпеки.

У день X літаки з Росії та України один за одним приземлялися в аеропорту Анкари "під наглядом співробітників турецької розвідки".

Після приземлення під наглядом співробітників турецької розвідки до російського літака увійшли українські офіційні особи, а до українського - російські. Вони перевіряли особисті дані та стан здоров’я українських військових та проросійського політика.

Обмін пройшов без проблем. З того часу командири "Азову" "гості Туреччини".



Нагадаємо, 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими. Україні вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азову" та 10 іноземців.

При цьому Росія повернула собі нардепа-зрадника Віктора Медведчука та 55 окупантів.

Додамо, як нещодавно розповіли в ОП, переговори щодо обміну Медведчука проходили на рівні української та російської розвідок. Такий крок схвалив президент Володимир Зеленський.

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