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Чи просила Польща в України допомоги через міграційну кризу: що кажуть в МВС

Автор: Владислав Красінський

Ситуація з міграційною кризою на кордоні Польщі продовжує погіршуватись. Водночас до Державної прикордонної служби України звернення щодо допомоги від Варшави поки не надходили.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

"До Адміністрації Державної прикордонної служби України звернень від органів влади Республіки Польща щодо надання допомоги в залученні особового складу відомства не надходило", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Литва оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через ситуацію з біженцями.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відзначив, що напади Лукашенка свідчать про те, що в нього є керівництво в Кремлі та закликав до протистояння відродженню Російської Імперії.

Також РБК-Україна розкривало подробиці міграційної кризи, яку називають гібридною агресією режиму Лукашенка.

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БілорусьПольшаМіграційна криза