Литва оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Литовський Сейм підтримав урядову пропозицію ввести режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Рішення набуде чинності завтра, 10 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lrt.
За словами спікера Сейму Вікторії Чміліте-Нільсен, раніше вже вживалися заходи для запобігання загрози масового напливу мігрантів, але цих інструментів було недостатньо.
Згідно із законопроектом, надзвичайний стан набуде чинності 10 листопада і триватиме протягом місяця. На питання про те, чи достатньо цього терміну, прем'єр Інгріда Шимоніте відповіла, що до цього в Литві ніколи не вводився надзвичайний стан.
Вона також підкреслила, що режим надзвичайного стану допускає обмеження прав, але тільки тих людей, які нелегально потрапили до Литви.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь насильно перекинула 500 мігрантів до кордону з Литвою, підганяючи їх пострілами.
Детальніше про ситуацію з міграційною кризою читайте в матеріалі "Табір мігрантів проти загону військових: що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі".