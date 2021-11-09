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Просила ли Польша у Украины помощи из-за миграционного кризиса: что говорят в МВД

Автор: Владислав Красинский

Ситуация с миграционным кризисом на границе Польши продолжает ухудшаться. В то же время в Государственную пограничную службу Украины обращения о помощи от Варшавы пока не поступали.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"К Администрации Государственной пограничной службы Украины обращений от органов власти Республики Польша об оказании помощи в привлечении личного состава ведомства не поступало", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Литва объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за ситуации с беженцами.

Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что нападения Лукашенко свидетельствуют о том, что у него есть руководство в Кремле и призвал к противостоянию возрождению Российской Империи.

Также РБК-Украина раскрывало подробности миграционного кризиса, который называют гибридной агрессией режима Лукашенко.

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