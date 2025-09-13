Ангел спорта. В память о Герое Украины Владимире Яворском провели турнир по регби

В Киеве почтили память Героя Украины, разведчика и профессионального регбиста Владимира "Камаза" Яворского. На стадионе "Спартак", где он когда-то тренировался, состоялся турнир по регби и показ документального фильма о его жизни - спортивной и боевой. Яворский погиб на фронте в прошлом году, спасая побратима.

Турнир в память о спортсмене-воине

Владимир "Камаз" Яворский был профессиональным регбистом, прошел обучение в Великобритании, тренировался в Израиле. Получил сертификат тренера 1 уровня по программе Всемирной федерации регби, тренировал детей. Выступал за столичный клуб "Антарес".

Турнир памяти символично провели ко Дню физкультуры и спорта, который отмечается 13 сентября. Во время мероприятия состоялось два матча - между детскими командами и между взрослыми. Всем участникам вручили медали. Парни из команды "Антарес" признаются, что за свою спортивную жизнь получили немало наград, но эта - самая важная.

"Это был очень прямой и правдивый человек. Когда надо было кому-то помочь, он помогал, несмотря - это друг или нет. Владимир пошел на фронт, потому что не мог сделать иначе. Я уважаю его решение. Сегодняшнее мероприятие - это большая память о человеке, который нас защищал", - рассказал главный тренер и основатель команды "Антарес" Виталий Роганов.

История "Камаза" вошла в проект "Ангелы спорта", который основал Спортивный Комитет Украины для чествования памяти украинских спортсменов и тренеров, погибших на фронте.

В Киеве прошел турнир памяти о Владимире "Камазе" Яворском (фото: РБК-Украина)

В ритме регби

Владимир любил спорт с детства. С 10 лет занялся регби. Именно в спортивной команде получил свой позывной "Камаз" - потому что шел напролом. В старших классах ходил на киокушинкай - стиль каратэ.

"Володя много тренировался с детства. Можно сказать, что я приучил его к спорту. Я - бывший офицер, как-то привез ему костюм химзащиты, который весил почти 17 килограммов и он, будучи еще ребенком, бегал в нем", - рассказал дядя и крестный отец "Камаза" Виктор Яворский.

В команде "Антрес" Владимира вспоминают как очень веселого, справедливого и дисциплинированного юношу, который был предан своему делу - много тренировался, даже когда не было соревнований.

За годы "Камаза" в команде, она дважды становилась победителем чемпионата Киева по регби-15, была обладателем Суперкубка, выигрывала чемпионат Украины среди команд Высшей лиги. А в 2017 году стала обладателем бронзовых наград отечественной Суперлиги.

"Несмотря на свой молодой возраст "Камаз" уже думал о создании детской команды. Большинство из наших ребят об этом не задумывались. А у него была идея о воспитании молодого поколения. На поле он мог сделать что-то совершенно неожиданное. Однажды во время поединка в очень напряженный момент он просто крикнул "помидор" - команда противника растерялась и упустила мяч. Благодаря этому мы выиграли", - вспоминает о коллеге регбист Александр из "Антареса".

Владимир "Камаз" Яворский выступал за Киевский клуб "Антарес (фото предоставлено пресс-службой спецподразделения ГУР "Артан")

На защите Родины

Владимир окончил Киевский военный лицей им. И. Богуна. Затем получил три высших образования - по специальностям "компьютерная инженерия", "физическая культура и спорт", "публичное управление и администрирование". Два университета закончил уже во время пребывания на фронте.

Владимир стал на защиту Родины сразу после начала полномасштабного вторжения - сначала присоединился к ДФТГ "Щит Василькова", а летом 2022 года стал разведчиком в спецподразделении ГУР МО "Артан". Участвовал в боях под Бахмутом, Купянском, рейдах во вражеский тыл, брал в плен россиян. Дважды был ранен - в Бахмуте и Купянске.

"Камаз" мне спас жизнь. В начале 2023-го в Бахмуте мы вместе работали на позиции - я был снайпером, он - корректировщиком. Во время наблюдения Володя увидел танк, который хотел по нам отработать. Я только услышал от него "танчик", он меня оттолкнул и тогда - мощный "прилет", - рассказывает военнослужащий "Артана" побратим "Джура".

"Камаз" тогда получил ранения, но после быстрой реабилитации вернулся к выполнению боевых задач.

"Камаз" прошел Бахмутское и Купянское направления (фото предоставлено пресс-службой спецподразделения ГУР "Артан")

"Навсегда в наших сердцах"

"Последний раз мы виделись в Ботаническом саду. О войне я ничего его не расспрашивал, только сказал: "Если что-то надо, ты мне сам скажешь". Я не поверил в смерть Владимира. И до сих пор не верю", - рассказал тренер.

Погиб "Камаз" 30 мая 2024 года в Часовом Яру Донецкой области от осколочного ранения во время эвакуации раненого побратима.

"30 мая у меня День рождения, мы должны были его праздновать вместе, как всегда. В тот день мне позвонил брат, который занимается кадрами в нашем подразделении, и сообщил о гибели "Камаза". Это был очень тяжелый момент для меня", - рассказал одноклассник и побратим "Лютый".

Владимир "Камаз" Яворский погиб в возрасте 29 лет (фото предоставлено пресс-службой спецподразделения ГУР "Артан")

Владимир "Камаз" Яворский - один из четырех воинов спецподразделения ГУР "Артан", которым присвоили звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". На момент гибели ему было всего 29 лет.

"Он не успел жениться, завести собственных детей. Но когда я его спрашивала: "Вова, может уже хватит воевать?" - отвечал: "У меня племянники, надо их защищать", - рассказала для Книги памяти "Артана" мама Владимира Леся Ивановна.

Больше о жизненном, спортивном и боевом пути можно узнать из документального фильма-воспоминания "И один в поле воин. Герой Украины Владимир "Камаз" Яворский. Навсегда в наших сердцах". Ленту создала медиа-служба спецподразделения ГУР МО Украины "Артан".