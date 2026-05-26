"Если не я, что скажу сыновьям?": история добровольца "Артана", которая продолжается в его детях

История добровольца "Артана" Владимира Мартынюка, который отдал жизнь за будущее Украины, теперь находит продолжение в его сыновьях. Через год после гибели отца на фронте, его 11-летний сын Захар завоевывает медали на татами под флагом спецподразделения.

В пресс-службе Спортивного комитета Украины рассказали РБК-Украина историю киевлянина, который прошел сложный отбор в разведку, чтобы быть достойным примером для трех своих сыновей.

Владимир Мартынюк с позывным "Арт" погиб 21 мая 2025 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Ему было 40 лет.

В мае 2026 года на турнире Kyiv Open в Киеве Захар Мартынюк завоевал серебряную медаль по каратэ. Среди гостей и организаторов мероприятия были военные спецподразделения ГУР "Артан" - подразделения, в котором служил отец парня. Мать говорит, что это особые соревнования и награда для ее сына.

"Он всегда чувствовал ответственность за других"

Владимир Мартынюк родился 7 декабря 1984 года в селе Вишняки Одесской области. Он был самым старшим в многодетной семье, где воспитывали четверо детей.

По словам жены Ксении, ответственность за других у него сформировалась еще в детстве.

"На нем были младшие брат и сестры, помощь родителям, хозяйство. Он очень рано привык, что должен думать не только о себе", - рассказывает она.

После школы Владимир поступил в Одесскую академию пищевых технологий, где получил специальность механика. С будущей женой познакомился уже в Киеве, где они работали на одном производстве.

Впоследствии Владимир сменил профессию и начал работать стилистом. Вместе с женой они воспитывали троих сыновей. Старшему сейчас 23 года, среднему - 14, младшему - 11.



Владимир Мартынюк с сыновьями (фото предоставлены Спортивным комитетом Украины)

"Все, что он делал, было ради детей. Работа, поиск лучшего заработка - все упиралось в одно: дать ребятам будущее", - говорит Ксения.

Почему решил пойти на фронт

После начала полномасштабного вторжения РФ Владимир остался в Киеве. Сначала помогал добровольческим группам и гражданским, но впоследствии решил присоединиться к войску.

Особенно на него повлияло то, что младший брат пошел воевать раньше.

"Он очень переживал из-за этого. Говорил, что старший, а младший пошел первым", - вспоминает жена.

По словам Ксении, окончательное решение муж объяснил одной фразой: "Если я не пойду, что я скажу своим сыновьям, когда они после войны спросят: а где был ты?"

В августе 2024 года Владимир добровольно вступил в спецподразделение "Артан". Перед этим прошел двухмесячный отбор. Позывной выбрал сам - "Арт", от части своей фамилии мАРТинюк.



Владимир Мартынюк с побратимами (фото предоставлены Спортивным комитетом Украины)

Погиб во время боевого задания

21 мая 2025 года Владимир Мартынюк погиб в районе Каменского Запорожской области в результате удара FPV-дрона во время выполнения боевого задания. Вместе с ним на позиции был побратим, который выжил.

После гибели военного наградили медалью "За боевые заслуги".

По словам жены, даже во время службы Владимир больше всего волновался за других.

"Больше всего он переживал не за себя, а за ребят рядом", - говорит она.

История, которая продолжается в его детях

Именно Захар сейчас больше всего напоминает матери отца - характером и настойчивостью. Парень занимается каратэ, а Владимир очень гордился спортивными успехами сына и просматривал все его выступления.

Сегодня в доме семьи до сих пор хранится флаг "Артана" с надписью: "Вперед, чемпион". И в семье есть особая договоренность: когда Захар однажды поднимется на большой международный пьедестал, он обязательно возьмет этот флаг с собой.

"Мам, не расстраивайся. Еще будет", - сказал Захар матери после киевского турнира и серебряной медали.

После таких слов женщина уверена, что этот день обязательно наступит.