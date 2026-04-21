Секретная функция Android: как транслировать звук на два устройства одновременно

12:41 21.04.2026 Вт
Как работает "магия" совместного звука на Android?
К одному смартфону на Android теперь можно подключить две пары наушников (фото: Freepik)

В ОС Android появилась функция Audio sharing, которая позволяет транслировать звук со смартфона одновременно на две пары Bluetooth-наушников. Технология позволяет обоим пользователям слушать контент, используя собственные девайсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZDNET.

Больше интересного: Motorola Razr Fold с батареей 6000 мАч: инсайдеры "слили" информацию о конкуренте Samsung

Какие устройства поддерживают Audio sharing?

Функция работает на базе технологий Bluetooth LE Audio и Auracast. Сейчас опция доступна на смартфонах серии Google Pixel, а также на всех моделях Samsung, начиная с линейки S23 и более новых.

Для корректной работы обе пары наушников также должны поддерживать стандарт Auracast.

Среди совместимых моделей выделяют:

  • Sony WF-1000XM5 и LinkBuds S;
  • Sennheiser Momentum True Wireless 4;
  • Bose Ultra Open Earbuds;
  • Nothing Ear (2) и Ear (Stick);
  • EarFun Air Pro 4; EarFun Air Pro 4.

Как включить раздачу аудио: пошаговая инструкция

Прежде чем активировать общий доступ, необходимо убедиться, что в настройках подключенных наушников включена опция LE Audio. После этого выполните следующие шаги:

Откройте "Настройки смартфона", перейдите в раздел "Подключенные устройства", а затем в "Настройки подключения". Далее выберите пункт Audio sharing и активируйте переключатель Share audio.

После включения на экране появится QR-код. Другому пользователю достаточно отсканировать его смартфоном, чтобы автоматически подключиться к вашей трансляции. Также можно добавить устройство вручную через меню "Pair new device".

Существуют ли технические ограничения?

Несмотря на поддержку современных стандартов, функция иногда может работать нестабильно. В частности, во время тестирования на Google Pixel Buds Pro 2 были зафиксированы случаи, когда опция LE Audio исчезала из настроек. Это делало Audio sharing недоступным.

Перед использованием разработчики рекомендуют проверить обновление программного обеспечения наушников и смартфона. А чтобы прекратить совместное прослушивание, достаточно открыть шторку уведомлений и нажать кнопку Stop Sharing в соответствующем окне.

Больше по теме:
В Одессе задержали 8 представителей ТЦК после погони со стрельбой
В Одессе задержали 8 представителей ТЦК после погони со стрельбой
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию