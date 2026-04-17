iPhone 17 Pro Max "полетел" в космос, но NASA жестко ограничило его функции: какие именно

13:14 17.04.2026 Пт
Смартфоны iPhone 17 Pro Max стали официальным инструментом астронавтов миссии Artemis 2 для фиксации путешествия к Луне после длительных проверок безопасности
aimg Ольга Завада
iPhone 17 Pro Max в космосе имел строгие ограничения (коллаж: РБК-Украина)

Смартфоны iPhone 17 Pro Max были включены в перечень оборудования космической миссии NASA Artemis 2. Это один из первых случаев, когда космическое агентство разрешило экипажу брать смартфоны в полет к другому небесному телу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Для того, чтобы iPhone 17 Pro Max попал на борт, NASA провела длительную проверку, состоявшую из четырех фаз. Исследователи идентифицировали потенциальные угрозы - от работы литий-ионных аккумуляторов до электромагнитного излучения, а впоследствии - разработали планы для их устранения.

Интересно, что инициатором выступила сама NASA, а не Apple. Смартфоны были закуплены агентством самостоятельно. Это стало одной из самых масштабных бесплатных маркетинговых кампаний в истории технологического гиганта.

Технические ограничения в космосе

Использование смартфонов на борту было строго регламентировано - астронавты не имели доступа к привычным функциям. Что именно подпало под табу:

  • Связь - на устройствах заблокированы Bluetooth, Wi-Fi и сотовая связь. Это сделано, чтобы избежать помех для навигационных систем корабля.
  • Приложения - экипаж не может играть в игры или использовать FaceTime.
  • Только медиа - устройства выполняют роль исключительно цифровых камер для съемки Земли и Луны.

Камера iPhone 17 Pro Max в космических условиях

Выбор модели обусловлен значительными улучшениями в оптике новой генерации iPhone. Именно эти характеристики позволили астронавтам делать четкие снимки космического пространства.

Главные обновления камеры:

  • 8-кратный оптический зум - эквивалент 200-мм фокусного расстояния, что позволяет детально снимать поверхность Луны.
  • Увеличенныйсенсор - датчик телеобъектива на 56% больше предыдущих моделей, что критично для съемки в условиях низкого освещения.
  • Фронтальная камера Center Stage - новая 18-мегапиксельная селфи-камера с широким углом обзора позволяет делать групповые фото экипажа в кабине без изменения ориентации устройства.

iPhone 17 Pro Max &quot;полетел&quot; в космос, но NASA жестко ограничило его функции: какие именноСпециалист миссии Artemis II и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен (фото: NASA)

Технологии Apple уже не впервые помогают NASA: ранее марсоход Perseverance получил процессор, аналогичный чипам старых компьютеров Mac.

Однако в NASA считают, что использование iPhone 17 Pro Max в качестве персонального девайса экипажа открывает новый этап интеграции популярной электроники в космические программы.

