Прорыв на юге и "жаркий" Купянск. Как развивается контрнаступление ВСУ спустя два месяца

Украинские войска во время контрнаступления на юге местами прорвали первую линию российской обороны. При этом враг усилил давление на северо-востоке. О ситуации на фронте – в обзоре РБК-Украина.

Самое горячее направление

Купянское направление (Харьковская область) прямо сейчас является самым горячим. Как заявила замминистра обороны Анна Маляр, здесь россияне пытаются вернуть контроль над позициями, потерянными прошлой осенью.

"Враг пытался пробить нашу оборону, ему это не удалось. Но противостояние было очень жесткое", – отметила она.

По ее словам, россияне пытаются нащупать слабые места в нашей обороне и штурмовать позиции восточнее Петропавловки.

Россияне штурмуют позиции восточнее Петропавловки Купянского района (deepstatemap.live)

Спикер Восточной группировки войск, полковник Сергей Череватый подчеркивает, что россияне живут реваншем и мечтают снова взять Купянск. Однако Силы обороны Украины в курсе планов противника и планомерно их срывает.

По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, оккупанты перешли к тактике танковых ударов с целью выйти на реку Оскол и выдавить украинские войска на другой берег. Однако нашим силам за счет переброски небольших резервов удалось остановить наступление.

"Скорее всего эти действия предпринимались для того, чтобы заставить нас перебросить войска с южного направления. Или для того, чтобы распорошить наши войска, чтобы ослабить наши возможности на других участках", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

На фоне неудач на поле боя противник усилил обстрелы мирных жителей. Только за последние дни в результате ударов по Петропавловке пострадал пожилой мужчина, также были повреждены дома. На частные дома в селе Кругляковка южнее райцентра российская авиация сбросила четыре бомбы, в результате чего погибли два человека и еще семеро пострадали. А накануне во время обстрела самого Купянска ранения получил 14-летний парень.

Как подчеркивает Гетьман, усиление обстрелов отвечает российской привычке превращать все в перепаханное поле в надежде, что это ослабит оборонные возможности ВСУ.

Линия Сватово-Кременная стабилизировалась

Южнее продолжаются интенсивные бои в районе Кременной и Сватово Луганской области. По словам представителя командования Нацгвардии Николая Уршаловича, Силам обороны удается удерживать рубежи и наносить тяжелые потери врагу в Серебрянском лесничестве.

Отметим, здесь оккупанты уже несколько месяцев пытаются прорвать украинскую оборону. После освобождения Лимана (Донецкая область) Серебрянский лес рассматривался нашими войсками как плацдарм для движения на Кременную, но противник стянул туда большие резервы.

Тем не менее российские штурмы удается сдерживать. В том числе за счет отработки вражеских позиций из гранатометов, работу которых на днях показал командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

Пару недель назад оккупанты пошли в атаку в направлении Боровой (Харьковская область) и, вероятно, взяли под временный контроль несколько сел, но были выбиты с некоторых позиций. Согласно данным сервиса DeepState, на Сватовском отрезке россияне захватили село Новоселовское, в то же время нашим силам удалось отбросить их южнее Новоегоровки.

Украинские военные остановили россиян, которые пытались наступать в сторону Боровой (фото deepstatemap.live)

Но ситуация здесь остается действительно очень сложной.

"Они (россияне, – ред.) хотят реализовать так называемый "план большого наступления" генерала Герасимова (командующего оккупационными войсками Валерия Герасимова, – ред.). Они атаковали наши рубежи, получили отпор, отступили с потерями и сейчас проводят передислокацию. Но параллельно начали наступление в направлении Купянска, поскольку там у них группировка численностью 100 тысяч человек", – рассказал РБК-Украина военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, враг даже с кратным преимуществом в личном составе не может достичь весомых территориальных успехов. Ведь если говорить о продвижении на сотни метров или до 2-3 километров, то с учетом имеющихся ресурсов – это ни о чем.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что перед оккупантами здесь ставили две цели и обе не были достигнуты. Во-первых, им не удалось проломить оборону, выйти на Оскол и продолжить движение на Лиман и Белогоровку, чтобы создать угрозу украинским войскам под Бахмутом. Во-вторых, не удалось отвлечь силы с южных направлений.

"Но следует отметить, что атаки не прекращаются. Просто пока они никакого успеха там не имеют, и я надеюсь, что так будет и дальше", – добавил он.

На Бахмут наступают с юга

На подступах к Бахмуту основные усилия сосредоточены к югу от города. Здесь продолжаются бои за населенные пункты Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка. В Telegram-пабликах появилась информация о том, что половина Клещиевки уже под контролем ВСУ, вторая половина – под огневым контролем с господствующих высот. Официально эти данные не подтверждены.

Основные бои за Бахмут ведутся к югу от города (фото deepstatemap.live)

По словам замминистра обороны Анны Маляр, наступление продолжается на южном фланге, на северном же идут упорные бои, россияне идут на штурм в надежде вернуть утраченные позиции. Тем не менее ситуация хоть и сложная, но контролируемая.

Спикер Восточной группировки Сергей Череватый говорит, что несмотря на усиление артиллерийских обстрелов и российских контратак, инициатива по-прежнему за украинской стороной.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что Бахмутская операция вынудила РФ перебросить сюда дополнительные подразделения. Сейчас там развернуты элитные соединения ВДВ и спецназа. Причем они не исключают, что это может быть частью украинского замысла, чтобы ослабить оккупационные группировки на юге.

В то же время Силы обороны проводят операции не только на подступах, но и в самом Бахмуте. На днях генерал Сырский показал, как дроны атакуют разведывательные станции в городской застройке.

Пауза между хорошими новостями затянулась, поэтому складывается впечатление, что наступление на Бахмут замедлилось. Как объясняет Владислав Селезнев, враг стянул дополнительные ресурсы на южный и северный фланги. И вести наступление крайне тяжело, когда нет преимущества в авиационном и артиллерийском компонентах.

"Конечно, в таких условиях наступление замедлилось, а на некоторых участках перешло в позиционную войну. Но в любом случае им (россиянам, – ред.) удается сдерживать нас только за счет невероятной концентрации сил. Следует помнить, что в настоящее время вообще до 80% оперативных резервов РФ брошено на то, чтобы остановить контрнаступление", – рассказал он РБК-Украина.

Александр Мусиенко подчеркивает, что украинские войска наступают на Бахмут с ограниченным количеством средств поражения, артиллерии и боеприпасов. По его словам, приоритетным направлением стал юг, но даже при этом наши силы идут вперед и добиваются тактических успехов.

Отметим, на прошлой неделе прошел ровно год с начала битвы за Бахмут. Ради захвата районного центра РФ положила десятки тысяч человек, а само сражение стало самым кровавым и наиболее продолжительным в российско-украинской войне.

Первая линия обороны РФ прорвана

В июле Вооруженные силы Украины впервые вышли на так называемую линию Суровикина, укрепленную противотанковыми пирамидками, известными как "зубы дракона". В частности, в сети появилось видео, как бронемашина, которая, очевидно, числится за украинскими подразделениями, пыталась преодолеть ров в 10 километрах южнее подтвержденных позиций в Запорожской области, то есть фактически в тылу российской группировки.

На прошлой неделе замминистра обороны Анна Маляр заявила, что на некоторых участках юга наши войска действительно прорвали первую линию обороны и вышли на промежуточную. На ней у противника мощные оборонительные сооружения с большим количеством резервов, что затрудняет продвижение.

Причем где именно прорвана первая линия – не раскрывается. Накануне спикер пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила, что после прорыва удается развить успехи, но сообщать об этом будут дозированно.

"Это только первый этап, когда прорывается линия обороны. После этого нужно закрепиться на тех участках и обеспечить безопасность подразделений. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены", – подчеркнула она.

Можно предположить, что один из участков, где нашим военным удалось выйти на первую линию обороны – это Мелитопольское направление. Заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Сергей Кузьмин говорит, что там, в районе села Роботино, украинские подразделения продвинулись на сотни метров. Он также добавил, что продвижение Сил обороны есть также и на Бердянском направлении. Однако, по словам Кузьмина, дальнейшее движение замедляют минные поля и нехватку авиации.

Село Работино южнее города Орехов по-прежнему остается самой горячей точкой в Запорожской области. Прямо сейчас украинские силы пытаются обойти его с флангов.

Украинские силы пытаются обойти российский укрепрайон в Работино с флангов (фото deepstatemap.live)

Владислав Селезнев отмечает, что скорее всего первая линия российской обороны прорвана по меньшей мере на трех участках южного фронта – не только возле Роботино, но и в окрестностях Старомайорского (Бердянское направление) и в сторону на оккупированную Васильевку (Запорожская область).

"Следует помнить об информационной гигиене, что только официальные спикеры могут об этом говорить после того, как мы закрепимся на новых позициях. Более того, я бы сюда еще добавил Шахтерское направление, ведь в последнее время активизировались бои в районе Угледара. Там инициатива также за украинской армией, которая заставляет россиян задействовать резервы. На фоне того, что их в этом районе не так много, дела у россиян, прямо скажем, не очень", – говорит эксперт.

В районе Угледара есть успехи возле сел Никольское и Сладкое (фото deepstatemap.live)

По данным DeepState, еще на прошлой неделе под Угледаром была прорвана оборона на северных окрестностях села Никольское, россиян оттеснили в район дач и выбили с позиций севернее села Сладкое.

ВСУ достали Джарылгач

Едва ли не впервые на прошлой неделе в военные сводки попал остров Джарылгач (Скадовский район, Херсонская область), который находится в 70 километрах от линии фронта. Центр национального сопротивления показал видео попадания ракет HIMARS в скопление российских солдат. Огонь корректировал беспилотник, который зафиксировал удары и последствия.

Судя по видео, на открытой местности выстроились пять подразделений, по которым за короткий промежуток времени прилетело по ракете. Предположительно, там было около 200 человек, большинство из которых, вероятно, погибли или получили ранения.

"Все это часть наступательных действий. Уничтожение врага там, где находятся его силы и средства. Чем больше их уничтожат там, тем меньше их перебросят на линию фронта", – отметил в беседе с изданием Александр Мусиенко.

Отметим, Джарылгач является национальным природным парком, но россияне оборудовали здесь полигон, а сам остров соединили с материком песчаной косой. По мнению Мусиенко, в перспективе действия ВСУ откроют возможности для деоккупации как самого острова, который до появления оккупантов был необитаемым, так и всего юга.

О том, как Силы обороны приближаю освобождение оккупированного Крыма, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Спустя два месяца летнего контрнаступления удалось освободить лишь порядка 200 квадратных километров украинских земель. Такие темпы сложно назвать удовлетворительными, но важно понимать, какой ценой даются даже небольшие территориальные успехи.

В условиях тотального минирования и численного преимущества РФ наши войска показывают себя в наилучшем из возможных сценариев, медленно, но уверенно разбивая оборону противника. Это будет тяжелая и изнурительная битва, которая вряд ли будет похожа на Харьковскую или даже на Херсонскую операцию. А пока украинцам следует запастись терпением, если они действительно хотят победы.