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Гуменюк рассказала о продвижении ВСУ после прорыва первой линии обороны россиян на юге

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Вторник 08 августа 2023 10:12
Гуменюк рассказала о продвижении ВСУ после прорыва первой линии обороны россиян на юге Фото: руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженным силам Украины удается развить успехи после прорыва первой линии обороны россиян на отдельных участках юга, однако сообщается об этом дозировано, чтобы сохранить жизнь наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Да. Но эта работа достаточно сложная. Это только первый этап, когда прорывается линия обороны. После этого нужно закрепиться на тех участках и обеспечить безопасность для подразделений, совершивших тот же прорыв. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены", - сказала Гуменюк, отвечая на вопрос, удается ли ВСУ развить успехи после прорыва первой линии обороны противника на отдельных участках фронта.

Однако она подчеркнула, что нужно помнить, что этим стоит большая и тяжелая работа.

По словам Гуменюк, продвижение идет, но сообщается о нем дозировано, чтобы сохранить жизнь наших защитников.

Ситуация на юге

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны оккупантов на некоторых участках юга. В настоящее время они вышли на промежуточную линию.

"Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, усложняет движение наших войск и сами боевые действия", - рассказала она.

Маляр отметила, что сейчас оккупанты перебрасывают свои резервы как на южное, так и восточное направление. В основном это профессиональные солдаты.

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