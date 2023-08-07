Россия пытается вернуть Старомайорское и утраченные позиции под Бахмутом, - Маляр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Наши бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении именно на южном фланге. Потому что на северном продолжаются упорные бои и враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Поэтому наши наступательные действия были крайне усложнены действиями врага. Ситуация там сложная, но контролируемая", - – сказала она.

Что касается Марьинского и Авдеевского направления, там еще буквально с прошлого года не меняется ситуация. "Враг отчаянно хочет оцепить Авдеевку, но им не удается. Заходить туда они не рискуют, потому что не хотят быть втягиваться с нашими воинами в уличные бои и не хотят там проигрывать. Но и продвинуться там не могут", - отметила Маляр.

"Так же что касается Марьинки. Враг пытается взять ее под контроль. Но им не удается это сделать. У нас было освобождено Старомайорское в тех краях. И враг в течение прошлой недели пытался вернуть эти утраченные позиции", - добавила замминистра обороны.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ВСУ с начала лета ведут наступление на отдельных участках юга и востока. В частности, они смогли деоккупировать ряд населенных пунктов на юго-востоке. Недавно освободили село Старомайорское Донецкой области.

Кроме того, ВСУ продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.