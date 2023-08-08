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ВСУ на Таврическом направлении зашли на первую линию обороны россиян, - Кузьмин

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Украина, Вторник 08 августа 2023 14:15
ВСУ на Таврическом направлении зашли на первую линию обороны россиян, - Кузьмин Фото: ВСУ на Таврическом направлении зашли на первую линию обороны россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении уже зашли на первую линию обороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергея Кузьмина в эфире телемарафона.

"Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы двигаемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", - рассказал Кузьмин.

Ситуация на юге

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны на некоторых участка юга. В настоящее время они вышли на промежуточную линию.

Однако на Мелитопольском и Бердянском направлениях российские войска минируют позиции в три слоя, а также укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты. Это замедляет движение украинских Вооруженных сил.

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