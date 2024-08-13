Прорыв в Курской области: в DeepState рассказали о втором дне операции ВСУ (карта)

Аналитики отмечают, что продолжают с задержкой обнародовать данные о ходе кампании Сил обороны и безопасности Украины в этой российской области, которая началась 6 августа.

"День второй - 7 августа. Силы Обороны Украины продвинулись в Судже и освободили Гуево, Горналь, Гоголевку, Рубанщину, Нижний Клин и Николаево-Дарьево", - говорится в публикации проекта.

Продвижение ВСУ в районах н.п. Суджа, Гуево, Горналь, Гоголевка, Рубанщина, Нижний Клин и Николаево-Дарьево Крурской области по состоянию на 7 августа (карта deepstatemap.live)

Кроме того, рассказали в DeepState, в тот день штурмовые группы украинских сил продвинулись вплотную к Корневому, заняли Зеленый Путь и Николаево-Дарьино.

"На тот момент враг находился в Новоивановке, Ольговке и Кремяном. Передовые отряды начали заходить в Суджу и закрепляться полноценно в Гончаровке. Саму же Суджу начали обходить с севера", - рассказали в проекте.

По их данным, на юге ВСУ удалось взять под контроль н.п. Гуево и Горналь. Причем остается неизвестной судьба российских военных, засевших в тот момент в монастыре.

"Началось активное движение в сторону Малой Локни. С этого дня и дальше, это направление будет получать больше противоречивой информации", - отмечается в публикации.

Также аналитики DeepState добавили, что некоторая информация "может в конечном случае разниться с показаниями прямых участников событий".

Бои в Курской области

Как сообщалось ранее, 6 августа начались бои в Курской области. Российские власти и СМИ утверждали, что украинские войска прорвали границу и продолжили движение вперед.

Появлялись сообщения о потере Россией контроля за десятками населенных пунктов и площади в сотни квадратных километров. По данным DeepState в сообщении от 12 августа, РФ могла потерять ориентировочно уже 44 населенных пункта.

К слову, ранее в проекте DeepState рассказали, как РФ теряла села в первый день прорыва в Курской области.

Вчера президент Владимир Зеленский официально подтвердил операцию ВСУ в Курской области РФ.

По словам главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, под контролем ВСУ около тысячи кв. км в Курской области, и операция продолжается.