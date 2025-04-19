Прорыв в Белгородской области. Зеленский рассказал об успехах ВСУ

Украинские военные силы закрепили позиции на территории Курской области и продолжили продвижение вглубь Белгородской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Только что докладывал Главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции", - отметил президент. В то же время он отметил успехи украинских военных на Белгородском направлении. "На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля", - заявил он.