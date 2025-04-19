Прорыв в Белгородской области. Зеленский рассказал об успехах ВСУ
Украинские военные силы закрепили позиции на территории Курской области и продолжили продвижение вглубь Белгородской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Только что докладывал Главком Александр Сырский. Наши силы сегодня продолжали активность на территории Курской области и сохраняют позиции", - отметил президент.
В то же время он отметил успехи украинских военных на Белгородском направлении.
"На территории Белгородской области наши военные продвинулись и увеличили нашу зону контроля", - заявил он.
Ситуация на фронте
Заметим, что сегодня, по состоянию на 16:00 на фронте с начала суток произошло почти 60 боевых столкновений. Больше всего боев было зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.
Подробнее о ситуации по каждому из направлений фронта, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время ранее сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. По их данным, в течение последних суток зафиксировано продвижение врага на нескольких участках.
В то же время стоит упомянуть и о потерях врага. Заметим, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более тысячи человек. Также украинские воины обезвредили:
- 14 танков,
- 9 боевых бронированных машин,
- 70 артиллерийских систем,
- три средства ПВО,
- 111 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- три ракеты,
- 208 единиц автомобильной техники,
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