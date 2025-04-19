ВСУ отбили 10 атак РФ в Курской области: Генштаб о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00, 19 апреля, на фронте с начала суток произошло 59 боевых столкновений. Больше всего боев на Покровском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сегодня в результате артиллерийских и минометных обстрелов РФ, пострадали общины населенных пунктов:

Уланово, Лежачие, Таратутино, Степок, Проходы, Ревякино, Петрушевка, Новодмитровка, Покровка, Турья Сумской области;

Луговка, Тимофеевка Харьковской области;

Янжуловка Черниговской области.

Также противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Рясное, Большой Прикол, Степок и Миропольское Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции наших подразделений вблизи Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили пять атак вблизи Загрызово, Кондрашовки и Петропавловки. Два боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток армия захватчика осуществила шесть атак на позиции украинских воинов вблизи Новомихайловки и в направлении населенных пунктов Грековка, Глущенково и Ольговка. Три боя продолжаются.

На Торецком направлении враг пытался прорвать нашу оборону в районах Торецка, Дачного и в сторону Дилиевки. Силы обороны отбили все девять штурмов противника.

На Покровском направлении с начала суток российские захватчики совершили 13 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверево, Успеновка, Котляровка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск противника - семь атак уже отбиты, еще шесть боев продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили семь штурмов врага. Противник пытался продвинуться в районах Константинополя, Привольного и Новоселок.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудары по населенным пунктам Гуляйполе, Железнодорожное и Новодаровка.

На Ореховском направлении оккупанты совершили три атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки. Авиаударам подверглись Лукьяновское, Павловка, Степногорск, Каменское и Новояковлевка.

На Северском, Краматорском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий сегодня не проводил.

Продолжается операция в Курской области. Украинские воины сегодня отбили десять атак врага, еще два боя продолжаются. Авиация захватчиков на этом направлении нанесла десять ударов, сбросив 13 управляемых авиационных бомб. Кроме того, противник осуществил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений не зафиксировано.