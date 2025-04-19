Курская операция ВСУ: россияне снова продвинулись, появились новые карты боев
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За последние сутки зафиксировано продвижение врага на нескольких участках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В утренней сводке Генерального штаба ВСУ отмечается, что за прошедшие сутки в Курской области произошло 23 боестолкновения. При этом враг нанес 25 авиационных ударов, сбросил 44 управляемые бомбы, совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
Карта боев в Курской области на 19 апреля
t.me/GeneralStaffZSU
Если сравнивать с картой, которую показал Генштаб ВСУ утром 18 апреля, то заметно уменьшение зоны, которую контролируют украинские воины в Курской области. Зафиксировано продвижение российских сил в нескольких локациях.
Карта боев на 18 апреля
t.me/GeneralStaffZSU
По данным аналитического сервиса Depp State, буферная зона в Курской области сократилась до 9,88 квадратных километров на одной локации и до 21,02 квадратных километра - на другом направлении.
скриншот deepstatemap.live
Курская операция ВСУ
Напомним, что украинские воины начали наступательные действия в Курской области более восьми месяцев назад - в начале августа 2024 года. Силы обороны взяли под контроль сотни населенных пунктов и создали буферную зону в приграничных районах РФ.
Россияне пытаются вытеснить украинские силы из Курской области. К боям враг привлек войска Северной Кореи.
В феврале-марте ситуация в Курской зоне обострились. Под натиском вражеских сил украинские войска вышли из некоторых населенных пунктов, в частности из города Суджа. Впрочем, бои в Курской области продолжаются.
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