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Курская операция ВСУ: россияне снова продвинулись, появились новые карты боев

Курская область, Суббота 19 апреля 2025 10:15
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Курская операция ВСУ: россияне снова продвинулись, появились новые карты боев Фото: в Курской области продолжаются тяжелые бои (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За последние сутки зафиксировано продвижение врага на нескольких участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ отмечается, что за прошедшие сутки в Курской области произошло 23 боестолкновения. При этом враг нанес 25 авиационных ударов, сбросил 44 управляемые бомбы, совершил 326 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Карта боев в Курской области на 19 апреля
Курская операция ВСУ: россияне снова продвинулись, появились новые карты боев
t.me/GeneralStaffZSU

Если сравнивать с картой, которую показал Генштаб ВСУ утром 18 апреля, то заметно уменьшение зоны, которую контролируют украинские воины в Курской области. Зафиксировано продвижение российских сил в нескольких локациях.

Карта боев на 18 апреля
Курская операция ВСУ: россияне снова продвинулись, появились новые карты боев
t.me/GeneralStaffZSU

По данным аналитического сервиса Depp State, буферная зона в Курской области сократилась до 9,88 квадратных километров на одной локации и до 21,02 квадратных километра - на другом направлении.
Курская операция ВСУ: россияне снова продвинулись, появились новые карты боев
скриншот deepstatemap.live

Курская операция ВСУ

Напомним, что украинские воины начали наступательные действия в Курской области более восьми месяцев назад - в начале августа 2024 года. Силы обороны взяли под контроль сотни населенных пунктов и создали буферную зону в приграничных районах РФ.

Россияне пытаются вытеснить украинские силы из Курской области. К боям враг привлек войска Северной Кореи.

В феврале-марте ситуация в Курской зоне обострились. Под натиском вражеских сил украинские войска вышли из некоторых населенных пунктов, в частности из города Суджа. Впрочем, бои в Курской области продолжаются.

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