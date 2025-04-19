Потери России на войне с Украиной превысили 940 тысяч военных, - Генштаб
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1180 российских оккупантов. Поэтому общие потери врага в личном составе на войне против Украины уже превысили 940 тысяч "вояк".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 940 150 (+1180) человек ликвидировано;
- танков - 10 676 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 266 (+9) ед.;
- артиллерийских систем - 26 600 (+70) ед.;
- РСЗО - 1 368 (+1) ед.;
- средства ПВО - 1 139 (+3) ед.;
- самолетов - 370 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 176 (+111) ед.;
- крылатых ракет - 3 148 (+3) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 45 162 (+208) ед.;
- специальной техники - 3 858 ед.
Ситуация на фронте
Ранее в вечерней сводке 18 апреля в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте произошло уже 124 боевых столкновений.
Кроме того, в Силах обороны отметили, что российские оккупанты продолжали давить на Покровском направлении, где фиксировалось 46 атак и штурмов со стороны врага.
В новом отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW), обнародованном 19 апреля, рассказывалось, что украинские защитники продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Купянска, Лимана, Курахово и в Курской области.
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