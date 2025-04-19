ua en ru
Сб, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Потери России на войне с Украиной превысили 940 тысяч военных, - Генштаб

Суббота 19 апреля 2025 08:02
UA EN RU
Потери России на войне с Украиной превысили 940 тысяч военных, - Генштаб Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1180 российских оккупантов. Поэтому общие потери врага в личном составе на войне против Украины уже превысили 940 тысяч "вояк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 940 150 (+1180) человек ликвидировано;
  • танков - 10 676 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 266 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем - 26 600 (+70) ед.;
  • РСЗО - 1 368 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 139 (+3) ед.;
  • самолетов - 370 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 176 (+111) ед.;
  • крылатых ракет - 3 148 (+3) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 45 162 (+208) ед.;
  • специальной техники - 3 858 ед.

Потери России на войне с Украиной превысили 940 тысяч военных, - Генштаб

Ситуация на фронте

Ранее в вечерней сводке 18 апреля в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте произошло уже 124 боевых столкновений.

Кроме того, в Силах обороны отметили, что российские оккупанты продолжали давить на Покровском направлении, где фиксировалось 46 атак и штурмов со стороны врага.

В новом отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW), обнародованном 19 апреля, рассказывалось, что украинские защитники продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Купянска, Лимана, Курахово и в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Кассетные "Искандеры" против мирных городов. Как их запускает Россия и в чем опасность
Кассетные "Искандеры" против мирных городов. Как их запускает Россия и в чем опасность
DAILY
Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины