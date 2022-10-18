Предложение Фридмана по Альфа-Банку неприемлемо для Украины, - эксперты

Российский олигарх Михаил Фридман предложил вложить в капитал Альфа-Банка 1 млрд долларов из его денег, замороженных в ЕС, либо просто отдать акции банка. Однако оба варианта вряд ли устроят Украину.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Альфа-Банк Украина отдадут государству? Что ждет вкладчиков и почему согласен Фридман ".

Как отмечается в материале, поняв, что национализация неизбежна, Фридман решил сработать на опережение и предложил альтернативный вариант. В письме на имя главы НБУ Андрея Пышного он предложил влить в капитал банка 1 млрд долларов или добровольно отдать банк. То есть, отдать акции без применения закона, а просто по собственному желанию. В украинской "Альфе" РБК-Украина подтвердили такое предложение от Фридмана.

Но оба варианта можно считать практически нереализуемыми. Пополнение капитала предлагается провести за счет замороженных санкциями средств. Когда они будут разморожены - сказать практически невозможно.

А вот вариант добровольной передачи акций выглядит довольно рискованно с юридической точки зрения, считает советник Офиса президента Виктория Страхова, которая была активным участником национализации ПриватБанка в 2016 году.

"Данный вариант возможен, но юридически он может оказаться очень затратным и рискованным", - заявила она. Дело в том, что акционеры могут позже заявить, что действовали исходя из текущей ситуации, и обжаловать передачу акций. В особенности, если они будут успешны в обжаловании санкций в других юрисдикциях.

Но один из соавторов законопроекта о национализации банков, народный депутат Ярослав Железняк считает, что письмо Фридмана подтверждает, что акционеры в принципе не будут сопротивляться любому решению, которое примет Украина по поводу банка.