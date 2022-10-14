Фридман готов передать Альфа-Банк государству: что стоит за этим решением
Российский олигарх Михаил Фридман хочет, чтобы ЕС разморозил его 1 млрд долларов, который он потом вложит в Альфа-Банк Украина. В то же время, он готов передать свои акции Украине и не судиться за банк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", которое цитирует письмо Фридмана к главе НБУ Андрею Пышному.
"По нашему мнению, частные инвестиции - это лучший вариант... В то же время, если правительство Украины или Национальный банк склонится к решению, что Альфа-Банк Украина должне контролироваться государством или другим акционером, мы готовы бесплатно передать акции банка", - говорится в его письме..
По его словам, в октябре в Брюсселе запланированы встречи представителей банка с регуляторными органами ЕС по поводу возможности практической реализации докапитализации на 1 млрд долларов за счет замороженных санкциями средств.
"Мы считаем, что в этой ситуации - это абсолютно правильное, лояльное, ответственное поведение в отношении банка, клиентов и страны с учетом инвестиций, необходимых для восстановления инфраструктуры Украины. Необходимость докапитализации неизбежно встанет перед всей банковской системой. Вопрос за чей счет это будет сделано - частных инвесторов или государства", - отметил Фридман.
По его мнению, такая докапитализация станет хорошим и смелым примером другим инвесторам.
"Отдельно отмечу, что мы никогда не отождествляли инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций. Нам очень жаль, что в Украине информация была искажена", - добавил акционер Альфа-Банка Украина.
В то же время, он заявил, что акционеры с уважением отнесутся к решению государственных органов передать контроль над банком государству или другому акционеру и не будут обжаловать решения в судах.
"Мы сделаем все возможное, чтобы переходный период прошел для клиентов бесшовно и незаметно для клиентов", - подчеркнул Фридман.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 млрд долларов из своего личного состояния в украинский банк "Альфа-банк", соучредителем которого он является. По словам людей, знакомых с этим вопросом, это предложение направлено на то, чтобы убедить Великобританию снять с него санкции.
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