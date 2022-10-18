Альфа-Банк Украина отдадут государству? Что ждет вкладчиков и почему согласен Фридман

Россияне окончательно уходят из банковской системы Украины – Альфа-Банк, подконтрольный олигарху Михаилу Фридману, переходит государству. Подробнее об ожидаемой национализации – ниже в материале РБК-Украина.

Один из крупнейших коммерческих банков страны – Альфа-Банк Украина – в ближайшее время может сменить собственников. Сейчас финучреждение почти на 90% принадлежит российским бизнесменам. Но уже идет подготовка к национализации банка. И хотя официально об этом не сообщается, слухи о переходе "Альфы" под крыло Минфина активно обсуждаются уже несколько недель.

Закон, который позволит провести национализацию банка, был принят 6 октября, а через несколько дней направлен на подпись президенту. В документе, разумеется, конкретный банк не упоминается. Однако и разработчики, и едва ли не весь банковский сектор понимают, что речь идет именно об этом финучреждении.

Что следует из закона? Передача банка будет проходить по стандартной процедуре – его отнесут к категории неплатежеспособных с дальнейшим выкупом за 1 гривну. Возмещение стоимости акций акционерам (если аудиторы решат, что пакет стоил более 1 гривны) будет возможно лишь после компенсации ущерба Украине от РФ и исключительно за счет этих средств.

Сама процедура национализации может быть подобна той, которую прошел ПриватБанк в 2016 году. Отличие в том, что на этот раз докапитализацию банка со сторон государства делать не будут – тогда как в "Приват" пришлось "заливать" из госбюджета свыше 155 млрд гривен. Но продажа "Альфы" Минфину будет проводиться независимо от фактического размера регулятивного капитала в день принятия решения.

Зачем национализировать Альфу?

Альфа-Банк Украина входит в десятку крупнейших системных банков страны с капиталом более 100 млрд грн. Он был основан в 1992 году и под нынешним брендом работает с 2001 года. Юридически он не связан с российской "Альфой", но имеет одних и тех же акционеров.

Почти на 90% акциями банка владеют российские бизнесмены Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (почти 32,86%) и Петр Авен (12,4%). Еще 9,9% акций принадлежат банку UniCredit и почти 3,9% – компании The Mark Foundation for Cancer Research.

В отношении Фридмана санкции со стороны Украины были введены в конце сентября. И через несколько дней были арестованы его активы на 2 млрд гривен.

Михаил Фридман (Фото: GettyImages)

Вопрос о закрытии украинской "Альфы" не единожды поднимался еще с 2014 года. На остальные российские банки, имевшие прямую связь с Россией – МП Банк (Сбербанк РФ) и Проминвестбанк, Украина наложила санкции в 2017 году, а с началом активные военных действий в феврале текущего года их лицензии были аннулированы Нацбанком.

"Альфу" тогда решили не трогать, отнеся к категории банков с иностранным капиталом. Ведь формально владельцами украинского банка выступают офшорные компании, а не российские юрлица. Но буквально после ввода санкций в отношении российских олигархов со стороны США эта тема опять стала актуальной.

Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко в апреле в интервью ЭП заявлял, что в отличие от "Сбера" и Проминвеста, Альфа-Банк Украина является отдельным юридическим лицом и не связан с российским Альфа-Банком, поэтому и не подпадает под международные санкции.

Кроме того, он более значимый, чем другие российские банки, работавшие в Украине, поскольку в "Альфе" сосредоточено 48 млрд гривен вкладов граждан и 24 млрд – бизнеса. Но акционеры должны искать выход из сложившейся ситуации, отметил Шевченко, не исключив продажу банка другим владельцам.

В конце сентября посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о необходимости Украины синхронизировать санкции со своими партнерами, имея в виду, прежде всего США. В посольстве США в Украине заявили, что действия, которые Вашингтон и более 30 его союзников и партнеров предприняли с тех пор, как Путин решил начать агрессивную войну против Украины, призваны усиливать друг друга. В ответ на зверства, совершенные российскими войсками в Буче и других городах в Украине, отмечается в комментарии посольства, США ввели полную блокаду Альфа-Банка и шести его дочерних компаний и пяти ассоциированных.

"Соединенные Штаты и более 30 союзников и партнеров по всему миру ввели самые действенные, скоординированные и широкомасштабные экономические ограничения в истории – пока Кремль продолжает свою жестокую войну против Украины и ее народа, мы едины с нашими союзниками и партнерами в том, чтобы заставить Россию заплатить более дорогую цену", – говорится в комментарии посольства по запросу РБК-Украина.

Фридман предложил альтернативу

Поняв, что национализация неизбежна, российский акционер Фридман решил сработать на опережение и предложил альтернативный вариант. В письме на имя главы НБУ Андрея Пышного он предложил влить в капитал банка 1 млрд долларов или добровольно отдать банк. То есть, отдать акции без применения закона, а просто по собственному желанию.

В украинской "Альфе" РБК-Украина подтвердили такое предложение от Фридмана. Но оба варианта можно считать практически нереализуемыми. Пополнение капитала предлагается провести за счет замороженных санкциями средств. Когда они будут разморожены – сказать практически невозможно. А вот вариант добровольной передачи акций выглядит довольно рискованно с юридической точки зрения, считает советник Офиса президента Виктория Страхова, которая была активным участником национализации ПриватБанка в 2016 году.

"Данный вариант возможен, но юридически он может оказаться очень затратным и рискованным", – заявила она. Дело в том, что акционеры могут позже заявить, что действовали исходя из текущей ситуации, и обжаловать передачу акций. В особенности, если они будут успешны в обжаловании санкций в других юрисдикциях.

Но один из соавторов законопроекта, народный депутат Ярослав Железняк считает, что письмо Фридмана подтверждает, что акционеры в принципе не будут сопротивляться любому решению, которое примет Украина по поводу банка.

Если говорить о пополнении капитала банка, то на сегодня это вопрос не самый актуальный, считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Сейчас в условиях горячей фазы войны проблемы испытывают практически все банки, говорит он. "Если брать системные банки, то я не думаю, что "Альфа" лучше или хуже других. У всех у них сейчас есть проблемы с капиталом – у кого-то больше у кого-то меньше. И они будут только нарастать", – уверен аналитик.

Что будет с банком и с вкладами?

После национализации "Альфа" может стать пятым государственным банком – после Ощадбанка, Укргазбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка. И доля госбанков в итоге существенно вырастет – с 54% до почти 70%. При том, что еще не известно, все ли акции будут переданы государству или лишь те, которыми владеют россияне. Это вопрос к Нацбанку, но пока он не давал комментариев на эту тему.

Увеличение доли госбанков в условиях войны не самое страшное, что может произойти в банковской системе Украины, отметили эксперты, с которым общалось издание.

По мнению Страховой, как вариант – банк после национализации могут присоединить к одному из госбанков, к примеру, к Ощадбанку или потом выставить на продажу. А Демкив считает, что вопрос продажи банка может возникнуть не сейчас, а уже после окончания войны.

Национализация банка будет проходить не из-за проблем в финансовом учреждении, а в первую очередь, в рамках санкций в отношении российского бизнеса, который является акционером банка, поэтому с вкладами ничего не произойдет, считает Железняк.

"Все вклады будут гарантированы государством. И если говорить об "Альфе", то если я был бы вкладчиком этого банка, я бы вообще не волновался по этому поводу", - сказал Железняк.

Демкив тоже считает, что никаких проблем ожидать не стоит. "У правительства уже есть опыт национализации ПриватБанка. Так что с вкладами украинцев ничего не произойдет. Проблемы могут быть только с оффшорами. Наверняка компании иностранной юрисдикции, которые держали деньги в банке, могут быть связаны с прежними акционерами, и по закону их вклады будут конвертированы в капитал. Так что, возможно, из-за этого могут быть какие-то суды", - отметил Демкив.

И хотя закон передан в Офис президента еще неделю назад, но до сих пор не подписан Владимиром Зеленским, ожидать что решение будет изменено оснований нет. Собеседники издания, посвященные в процесс, говорят, что закон может быть подписан в скором времени.