Пропозиція Фрідмана щодо Альфа-Банку неприйнятна для України, - експерти

Російський олігарх Михайло Фрідман запропонував вкласти в капітал Альфа-Банку 1 млрд доларів із його грошей, заморожених у ЄС, або просто віддати акції банку. Однак обидва варіанти навряд чи влаштують Україну.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Альфа-Банк Україна віддадуть державі? Що чекає на вкладників і чому згоден Фрідман ".

Як зазначається у матеріалі, зрозумівши, що націоналізація неминуча, Фрідман вирішив спрацювати на випередження та запропонував альтернативний варіант. У листі на ім'я голови НБУ Андрія Пишного він запропонував влити в капітал банку 1 млрд доларів або добровільно віддати банк. Тобто віддати акції без застосування закону, а просто за власним бажанням. В українській "Альфі" РБК-Україна підтвердили таку пропозицію від Фрідмана.

Але обидва варіанти можна вважати практично нереалізованими. Поповнення капіталу пропонується провести за рахунок заморожених санкціями коштів. Коли вони будуть розморожені - сказати практично неможливо.

А ось варіант добровільної передачі акцій виглядає досить ризиковано з юридичного погляду, вважає радник Офісу президента Вікторія Страхова, яка була активним учасником націоналізації ПриватБанку у 2016 році.

"Цей варіант можливий, але юридично він може виявитися дуже затратним та ризикованим", - заявила вона. Справа в тому, що акціонери можуть пізніше заявити, що діяли виходячи з поточної ситуації, та оскаржити передачу акцій. Особливо якщо вони будуть успішні в оскарженні санкцій в інших юрисдикціях.

Але один із співавторів законопроекту про націоналізацію банків, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що лист Фрідмана підтверджує, що акціонери в принципі не чинитимуть опір будь-якому рішенню, яке прийме Україна з приводу банку.