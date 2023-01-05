Предлагал "отмазать" от тюрьмы за большую взятку - СБУ задержала замглавы Одесской ОВА

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали замглавы Одесской областной военной администрации, который за 35 тысяч долларов хотел "отмазать" подчиненного от тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Олеге Муратове.

"Должностное лицо за деньги предлагало руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" во избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. За 35 тысяч долларов он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник", - сказано в сообщении СБУ.

Отмечается, что для этого он якобы хотел использовать свои личные связи в правоохранительных органах.

Правоохранители задокументировали факт передачи должностному лицу "аванса" в размере 27 тысяч долларов. СБУ задержала Муратова в административном здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

Во время обысков по местам жительства Муратова и в его автомобиле правоохранители обнаружили:

свыше 45 тысяч долларов;

более 21 тысячи евро;

золотые слитки и монеты.

"Муратов не пытался быть на экранах, а во времена эпохи Януковича не рвался в депутаты. Он просто "делал свое дело". В частности, Муратов отрабатывал так называемый народный бюджет "Партии регионов" в Одесской области", - отметил источник в комментарии РБК-Украина.

В частности, Муратов как экономист публично в 2012 году уверял, что для Украины якобы нет альтернативы Таможенному союзу с РФ.

В конце 2013 года Муратов уволился из Одесской ОГА, официально - по собственному желанию. Однако после прихода к власти в Одесской области Игоря Палицы Муратов снова занял кресло чиновника.

В декабре 2015 года при Михеиле Саакашвили Муратов во второй раз уволился с должности, официальной причиной стала реорганизация структуры Одесской ОГА.

Кроме этого, в 2015 году Муратов пытался стать депутатом в Одесский городской совет от БПП "Солидарность", но ему не хватило голосов избирателей.

В 2016 году Муратов официально выиграл конкурс на должность начальника Южного офиса Госаудитслужбы (бывшая КРУ, занимается контролем за государственным и местными бюджетами на соответствующей территории).

В 2020-м он баллотировался в депутаты Одесского областного совета от "Слуги народа", но не был избран.

При этом после утверждения главой Одесской ОГА Сергея Гриневецкого - бывшего деятеля коммунистической партии, экс-нардепа, голосовавшего за "диктаторские законы" Януковича16 января 2014 года, Муратов в декабре 2020 года стал его заместителем.

К тому же, по информации СМИ, Муратов пытался "назначиться" на ключевой в ходе боевых действий пост руководителя Координационного гуманитарного штаба. Но глава Одесской ОВА Максим Марченко не согласовал его кандидатуру.

Задержанному Муратову сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (оконченное покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах придающего того, кто предоставляет такую выгоду, любого действия с использованием служебного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.