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В Черниговской области задержан коллаборант, работавший на спецслужбы Беларуси

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Среда 04 января 2023 14:23
В Черниговской области задержан коллаборант, работавший на спецслужбы Беларуси Фото: в Черниговской области задержан коллаборант, работавший на спецслужбы Беларуси (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта в Черниговской области, который работал на спецслужбы Беларуси. Предатель организовал канал нелегальной переправки за границу военнообязанных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Мужчину задержали в результате спецоперации в конце 2022 года.

"Во время досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного. Прежде всего установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси", - пишет пресс-служба.

Для спецслужб мужчина собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений наших воинов по территории Черниговской области. Также особое внимание коллаборант обращал на места проживания командного состава ВСУ.

"Полученные сведения пытался передать в Россию через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов", - добавляет СБУ.

Фото: в Черниговской области задержан коллаборант, работавший на спецслужбы Беларуси (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ вместе с БЭБ разоблачили преступную схему по хищению средств на экспорте зерна Украины.

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