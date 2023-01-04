В Черниговской области задержан коллаборант, работавший на спецслужбы Беларуси
Служба безопасности Украины задержала коллаборанта в Черниговской области, который работал на спецслужбы Беларуси. Предатель организовал канал нелегальной переправки за границу военнообязанных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Мужчину задержали в результате спецоперации в конце 2022 года.
"Во время досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного. Прежде всего установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси", - пишет пресс-служба.
Для спецслужб мужчина собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений наших воинов по территории Черниговской области. Также особое внимание коллаборант обращал на места проживания командного состава ВСУ.
"Полученные сведения пытался передать в Россию через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов", - добавляет СБУ.
Фото: в Черниговской области задержан коллаборант, работавший на спецслужбы Беларуси (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ вместе с БЭБ разоблачили преступную схему по хищению средств на экспорте зерна Украины.
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