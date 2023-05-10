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"Россия - оккупант". У здания МИД Грузии протестуют против возобновления авиарейсов с РФ

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Грузия, Среда 10 мая 2023 19:52
"Россия - оккупант". У здания МИД Грузии протестуют против возобновления авиарейсов с РФ Фото: Здание и флаг Грузии (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 10 мая, у здания МИД Грузии люди собрались в протест против возобновления авиарейсов с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что люди вышли с плакатами, на которых написано, что "Россия-оккупант".

На фотографиях можно увидеть, что на акции собрались люди со свистками, а также рядом присутствуют правоохранители.

Авиасообщение между странами прекращено еще с 2019 года по инициативе Москвы. Страна-агрессор решила пойти на такой шаг после того, как появление в грузинском парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова вызвало протесты и беспорядки.

Напомним, что сегодня, 10 мая, Россия объявила об отмене визового режима с Грузией и отмене запрета на авиарейсы.

Заместитель министра экономики Грузии Мариам Кривишвили сказала, что не находящиеся под санкциями Запада российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы в Грузию.

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