"Россия - оккупант". У здания МИД Грузии протестуют против возобновления авиарейсов с РФ

В среду, 10 мая, у здания МИД Грузии люди собрались в протест против возобновления авиарейсов с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Эхо Кавказа ".

"У здания МИД Грузии проходит акция против возобновления прямого авиасообщения с Россией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что люди вышли с плакатами, на которых написано, что "Россия-оккупант".

На фотографиях можно увидеть, что на акции собрались люди со свистками, а также рядом присутствуют правоохранители.

Авиасообщение между странами прекращено еще с 2019 года по инициативе Москвы. Страна-агрессор решила пойти на такой шаг после того, как появление в грузинском парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова вызвало протесты и беспорядки.