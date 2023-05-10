Грузия может разрешить прямые авиарейсы из России, но есть условие, - Минэкономики

Российские авиакомпании, которые не находятся под санкциями Запада, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mtavari , об этом заявила заместительница министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

По ее словам, пока разрешение на прямые авиарейсы из России в Грузию не выдано, поскольку нет соответствующих запросов ни от государства, ни от авиакомпаний.

"В случае подачи заявки все компании и борта, которые не попали под санкции, смогут выполнять прямые рейсы в Грузию, так же, как они работают в Израиле, Турции, Азербайджане и Объединенных Эмиратах", - отметила она.

Чиновница добавила, что такой шаг поможет гражданам Грузии, которые проживают в России, "воссоединиться с родиной".

Авиасообщение между странами прекращено еще с 2019 года по инициативе Москвы. Страна-агрессор решила пойти на такой шаг после того, как появление в грузинском парламенте российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова вызвало протесты и беспорядки.