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Зниклий член виборчкому в Білорусі знайдений мертвим

Волковиськ, Вівторок 18 серпня 2020 18:51
Зниклий член виборчкому в Білорусі знайдений мертвим
Фото: акція працівників музею (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Чоловік відмовився підписувати протокол і пропав безвісти

Зниклий безвісти член виборчої комісії в Волковиську Костянтин Шишмаков, який відмовився підписати протокол на виборах в Білорусі, знайдений мертвим. Обставини смерті вказують на суїцид.

Про це повідомляє tut.by.

Повідомляється, що інформацію про виявлення тіла Шишмакова підтвердив пошуково-рятувальний загін "Ангел". Видання зазначає, що його смерть не має кримінального характеру, а обставини вказують на суїцид.

Місцеві Telegram-канали уточнюють, що тіло Шишмакова знайшли в річці Нєман.

Його родичі відзначають, що чоловік пропав 15 серпня. Він відмовився підписувати протокол виборчої комісії, зателефонував дружині і повідомив, що їде додому. Після цього він більше не виходив на зв'язок. Він працював директором місцевого музею.

Нагадаємо, раніше МВС Білорусі заявило, що інформація про зниклих безвісти, яку публікують опозиційні ЗМІ, часто недостовірна.

До цього портал TUT.BY опублікував список тих, хто зник, внісши до переліку учасників протестів, які отримали адміністративні арешти, але їх місцезнаходження було невідоме.

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