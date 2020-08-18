Естонія не визнала підсумки виборів у Білорусі

Фото: акція на підтримку протестуючих в Білорусі (РБК-Україна)

Естонія виділила 100 тис. євро на підтримку протестувальників

Естонія не визнає офіційні результати виборів президента Білорусі. Голосування 9 серпня не було ані вільним, ані справедливим.

Про це йдеться в заяві уряду Естонії.

У заяві йдеться, що чинний президент Олександр Лукашенко позбувся мандата через фальсифікації результатів виборів.

"Уряд Естонії підтримує волю білоруського народу до змін в країні і вважає важливим проведення нових, вільних і демократичних виборів", - йдеться в заяві.

Крім того, Таллінн підтримує введення персональних санкцій проти відповідальних за насильство і фальсифікації виборів.

"Європейський союз має обговорити і зосередити увагу на ситуації в Білорусі в міжнародних організаціях, включаючи Раду безпеки ООН, Раду ООН з прав людини, Раду Європи та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі. Уряд вважає, що акцент має бути зроблено на запобіганні можливій ескалації насильства і пошуку мирного політичного рішення, яке призведе до нових виборів", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше із заявою про невизнання виборів виступила Канада.

Згідно з офіційними підсумками голосування, чинний президент Олександр Лукашенко отримав більше 80% голосів.