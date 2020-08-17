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У Білорусі за час протестів пропали безвісти понад 70 осіб, - ЗМІ

Білорусь, Понеділок 17 серпня 2020 20:30
У Білорусі за час протестів пропали безвісти понад 70 осіб, - ЗМІ
Фото: демонстрант (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Про деяких зниклих невідомо практично нічого

В Білорусі з початку протестів безвісти пропали 76 осіб. Більшість з них - чоловіки, жінок всього кілька.

Про це повідомляє видання TUT.by, яке створило сервіс для пошуку зниклих безвісти.

Як зазначається, про деяких зі зниклих відомо кількість діб, які їм дали, але все одно невідомо місце відбування покарання.

За деякими ситуація ще гірше: ні родичі, ні волонтери взагалі не знають нічого про своїх близьких. Їхніх прізвищ немає ні серед списків засуджених, ні серед списків людей, які перебувають в слідчих ізоляторах.

Також є випадки, які не потрапляють під звичну схему затримань. Наприклад, директор музею з Гродненської області, який зник після роботи.

За даними білоруських силовиків, сьогодні в ізоляторах тимчасового утримання територіальних ІТТ Білорусі утримувалися 122 людини. Деякі з них також до цього вважалися зниклими, зазначають правозахисники. Цей список буде оновлюватись, тому є ймовірність, що список зниклих скоротиться.

Нагадаємо, раніше правозахисники заявили, що на протестах в Білорусі загинули не менше 5 осіб.

При цьому Міністерство охорони здоров'я Білорусі офіційно визнало загибель двох людей на протестах.

Зазначимо, масові протести в Білорусі, які супроводжувалися арештами та побиттями, спалахнули після президентських виборів 9 серпня, на яких в черговий раз з великим відривом переміг Олександр Лукашенко. Частина білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.

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