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Пропавший член избиркома в Беларуси найден мертвым

Волковыск, Вторник 18 августа 2020 18:51
Пропавший член избиркома в Беларуси найден мертвым
Фото: акция работников музея (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Мужчина отказался подписывать протокол и пропал без вести

Пропавший без вести член избирательной комиссии в Волковыске Константин Шишмаков, который отказался подписать протокол на выборах в Беларуси, найден мертвым. Обстоятельства смерти указывают на суицид.

Об этом сообщает tut.by.

Сообщается, что информацию об обнаружении тела Шишмакова подтвердил поисково-спасательный отряд "Ангел". Издание отмечает, что его смерть не носит криминального характера, а обстоятельства указывают на суицид.

Местные Telegram-каналы уточняют, что тело Шишмакова нашли в реке Неман.

Его родственники отмечают, что мужчина пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене и сообщил, что едет домой. После этого он больше не выходил на связь. Он работал директором местного музея.

Напомним, ранее МВД Беларуси заявило, что информация о пропавших без вести, которую публикуют оппозиционные СМИ, зачастую недостоверна.

До этого портал TUT.BY опубликовал список тех, кто исчез, внеся в перечень участников протестов, которые получили административные аресты, но их местонахождение было неизвестно.

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