Інформація про зниклих безвісти часто недостовірна, - МВС Білорусі

Фото: протести в Білорусі (t me belteanews)

МВС перевірило опублікований список з 70 осіб

Інформація про зниклих безвісти в ході придушення протестів у Білорусі найчастіше виявляється недостовірною. Мова йде про відомості, які публікують опозиційні ресурси.

Про це у Telegram повідомила офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова.

За її словами, кримінальна міліція перевірила особистості більше 70 учасників протестів, які проходили з 9 по 13 серпня, чиї дані публікував портал ТUТ.BY і різні соціальні мережі.

"Розміщена інформація не повною мірою відповідає дійсності: багато із зазначених громадян перебувають вдома, а інформація про їх розшук не видаляється своєчасно. Приміром, з усього списку тільки одна жінка значиться як зникла безвісти: заява про її розшук надійшла до органів внутрішніх справ ще 6 серпня", - зазначила Чемоданова.

Вона додала, що зі списком затриманих учасників протестів, які перебувають під арештом, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, раніше портал ТUТ.BY опублікував список, до якого вніс не тільки зниклих безвісти, але й тих, хто отримав адміністративний арешт, проте досі невідоме місце їх утримання.

Крім того, правозахисники стверджують про загибель не менше 5 учасників протестів, хоча влада офіційно підтвердила лише дві смерті.