ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еще минус тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери России

Новина українською →
Украина, Пятница 09 июня 2023 08:17
Еще минус тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери России Фото: ВСУ за сутки уничтожили более тысячи российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за сутки уничтожили 1010 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 213 тысяч своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 9 июня 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 213770 (+1010) человек ликвидировано;
  • танков - 3901 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 7600 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 3702 (+34) ед.;
  • РСЗО - 599 (+4) ед.;
  • средства ПВО - 359 (+4) ед.;
  • самолетов - 314 ед.;
  • вертолетов - 299 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3247 (+13) ед.;
  • крылатые ракеты - 1171 ед.;
  • корабли /катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6410 (+26) ед;
  • специальная техника - 502 (+2).

Россия теряет войска

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает свои потери. Однако известно, что наибольшие потери враг несет на востоке Украины, где продолжаются ожесточенные бои.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия потеряла в Бахмуте в 7,5 раз больше солдат, чем Украина. Он заявил, что потери россиян в Бахмуте с сентября прошлого года составили почти 23 тысячи человек только убитыми.

При этом президент США Джо Байден заявил, что РФ лишилась в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Российская Федерация Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Еще минус тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери России
Еще минус тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери России
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС