Еще минус тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери России

Украинские защитники за сутки уничтожили 1010 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 213 тысяч своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 9 июня 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 213770 (+1010) человек ликвидировано;

танков - 3901 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 7600 (+24) ед.;

артиллерийских систем - 3702 (+34) ед.;

РСЗО - 599 (+4) ед.;

средства ПВО - 359 (+4) ед.;

самолетов - 314 ед.;

вертолетов - 299 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3247 (+13) ед.;

крылатые ракеты - 1171 ед.;

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 6410 (+26) ед;

специальная техника - 502 (+2).

Россия теряет войска

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает свои потери. Однако известно, что наибольшие потери враг несет на востоке Украины, где продолжаются ожесточенные бои.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия потеряла в Бахмуте в 7,5 раз больше солдат, чем Украина. Он заявил, что потери россиян в Бахмуте с сентября прошлого года составили почти 23 тысячи человек только убитыми.

При этом президент США Джо Байден заявил, что РФ лишилась в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат.

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