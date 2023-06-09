Россияне стягивают резервы под Бахмут и пытаются удержать позиции, - Минобороны

Российские военные стягивают резервы на Бахмутское направление и пытаются удержать позиции, которые они занимают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр .

По ее словам, на всех участках фронта ситуация напряженная.

Ситуация на Востоке

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

На всех направлениях оккупанты наносят авиационные удары и осуществляют артиллерийские и минометные обстрелы.

Однако захватчикам не удается добиться своих целей. Украинские военные отбивают атаки.

На Бахмутском направлении россияне стягивают резервы и пытаются удержать занимаемые позиции. Они предпринимают попытки атаковать, но им это не удается.

На данный момент наши бойцы ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления.

Ситуация на Юге

На Запорожском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Там продолжаются позиционные бои.

Что этому предшествовало?

7 июня Маляр заявила, что украинские военные на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление. Они продвинулись до 1100 метров на разных участках.

Вчера Третья штурмовая бригада сообщила о продвижении на Бахмутском направлении - 1.8 км вдоль фронтовой линии и 1.2 км в глубину фронта.

К тому же вчера заместитель министра обороны отмечала, что шли бои за прифронтовый поселок Великая Новоселка в Донецкой области.

Тем временем аналитики ISW сообщали, что украинские воины продолжают проводить контрнаступательные действия под Бахмутом. В то же время оккупанты, вероятно, отступают с позиций, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС.

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