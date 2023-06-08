Украина владеет инициативой на большинстве направлений фронта, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

"На большинстве направлений инициатива принадлежит Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, российским силам, вероятно, по-прежнему приказано как можно скорее перейти в наступление: чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку захватить город Марьинка недалеко от Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года.

По данным британской разведки, в течение 7 июня уровень паводка в низовьях Днепра продолжал расти после обрушения Каховской плотины, но, вероятно, начнет снижаться в течение 8 июня.

"Обстрелы осложнили некоторые попытки эвакуации перемещенных лиц из затопленных районов", - отмечают в Минобороны Британии.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские войска отошли от Днепра на 5-15 км после подрыва Каховской ГЭС ночью 6 июня. Но при этом они продолжили обстрелы Херсона.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска понесли потери в личном составе и технике из-за последствий собственного же подрыва плотины Каховской ГЭС. В подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе с РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести.

В то же время во время эвакуации населения из Каховки российские военные воспользовались эвакуационными маршрутами для гражданских, чтобы бежать из города.