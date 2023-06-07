ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После подрыва Каховской ГЭС российские войска отошли от Днепра на 5-15 км

Новина українською →
Среда 07 июня 2023 13:04
После подрыва Каховской ГЭС российские войска отошли от Днепра на 5-15 км Фото: российские войска продолжили обстрелы Херсона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российские войска отошли от Днепра на 5-15 км после подрыва Каховской ГЭС ночью 6 июня. Но обстрелы Херсона они продолжили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.

"Они отошли на расстояние разное. В зависимости от разлива воды. От 5 до 15 км оттягивали свои позиции", - сказала она.

По ее словам, россияне не прекратили обстрелы правого берега непосредственно во время эвакуации и работы групп полицейских и спасателей с местным населением.

"Они били по тем районам Херсона, которые заливало. И снова обстреляли торговый центр, воспринимая его как "хаб", где могут собираться для помощи", сообщила Гуменюк.

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение.

Как заявил спикер ГУР МО Андрей Юсов, взорвать Каховскую ГЭС не было спонтанным решением российских террористов. Они готовились достаточно долго.

Расчеты свидетельствуют, что максимальный уровень воды будет наблюдаться в течение двух дней в районе Новой Каховки и Казацкого и поселков рядом до 15 км от Каховской ГЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Каховская ГЭС
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях на 7 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях на 7 июня
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет