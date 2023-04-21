Пропаганда РФ похвасталась боевой техникой в сюжете о сбросе бомбы на Белгород

Российские пропагандисты начали восхвалять боевую технику своей страны в сюжете о том, как на Белгород сбросили бомбу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фрагмент сюжета телеканала "Россия 1".
Ведущий новостей во время сюжета о "случайном" ударе российских войск по Белгороду при помощи авиабомбы произнес такую фразу:
"Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать "экстремистов" в "зоне СВО" с минимального расстояния".
Российские СМИ утверждают, что он зачитал ее с телесуфлера, поскольку на лице пропагандиста можно было заметить удивление.
Напомним, вчера, 20 апреля, в Белгороде после взрыва появилась глубокая воронка.
Позже Минобороны России признало, что город бомбили свои же солдаты. Это якобы произошло случайно.
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