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Пропаганда РФ похвасталась боевой техникой в сюжете о сбросе бомбы на Белгород

Иллюстративное фото: пропаганда РФ похвасталась боевой техникой в сюжете о сбросе бомбы на Белгород (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты начали восхвалять боевую технику своей страны в сюжете о том, как на Белгород сбросили бомбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фрагмент сюжета телеканала "Россия 1".

Ведущий новостей во время сюжета о "случайном" ударе российских войск по Белгороду при помощи авиабомбы произнес такую фразу:

"Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать "экстремистов" в "зоне СВО" с минимального расстояния".

Российские СМИ утверждают, что он зачитал ее с телесуфлера, поскольку на лице пропагандиста можно было заметить удивление.

Напомним, вчера, 20 апреля, в Белгороде после взрыва появилась глубокая воронка.

Позже Минобороны России признало, что город бомбили свои же солдаты. Это якобы произошло случайно.

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