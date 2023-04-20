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Посреди российского Белгорода после взрыва появилась большая воронка (фото)

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Россия, Четверг 20 апреля 2023 22:39
Посреди российского Белгорода после взрыва появилась большая воронка (фото) Фото: среди российского Белгорода после взрыва появилась большая воронка (фото) (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Вечером четверга, 20 апреля, жители российского города Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого на улице одного из районов появилась большая воронка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Огромная воронка образовалась на перекрестке Ватутина-Губкина после взрыва", – пишут местные.

На опубликованных фото и видео видно, что на проезжей части появилась огромная воронка. Однако что стало причиной ее появления – пока неизвестно.

В результате взрыва повреждена часть жилого дома. В одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Жителей эвакуировали.

Россияне пишут, что незадолго до взрыва был слышен свист. Предварительно пострадавших нет. Ударной волной машину забросило на крышу местного магазина – "Пятерочки".

Как позже сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на перекрестке одной из центральных улиц города образовалась огромная воронка радиусом 20 метров.

"Есть повреждение стекла в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и свалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте", - написал он.

Заметим, что в прилегающих к месту взрыва многоэтажках, как заметно на распространенных фото и видео, окна остались целыми, что необычно для "прилетов".

Посреди российского Белгорода после взрыва появилась большая воронка (фото)

Фото: скриншот

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, сегодня ночью, 17 апреля, в российском Белгороде раздались взрывы, в результате чего в некоторых районах пропал свет. Тогда же Гладков заявил о двух пожарах.

Также утром губернатор скулил из - за обстрела поселка Красное Щебекинского городского округа. В результате удара загорелось сенохранилище.

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