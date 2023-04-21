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Пропаганда РФ похвалилася бойовою технікою у сюжеті про скидання бомби на Бєлгород

Ілюстративне фото: пропаганда РФ похвалилася бойовою технікою у сюжеті про скидання бомби на Бєлгород (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти почали вихваляти бойову техніку своєї країни в сюжеті про те, як на Бєлгород скинули бомбу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фрагмент сюжету телеканалу "Росія 1".

Ведучий новин під час сюжету про "випадковий" удар російських військ по Бєлгороду за допомогою авіабомби вимовив таку фразу:

"Сучасна бойова техніка дозволяє російським підрозділам ліквідувати "екстремістів" у "зоні СВО" з мінімальної відстані".

Російські ЗМІ стверджують, що він зачитав її з телесуфлера, оскільки на обличчі пропагандиста можна було побачити здивування.

Нагадаємо, вчора, 20 квітня, у Бєлгороді після вибуху з'явилася глибока вирва.

Пізніше Міноборони Росії визнало, що місто бомбили свої ж солдати. Це нібито сталося випадково.

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