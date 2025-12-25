ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Пропаганда Путина маскирует деградацию экономики в России, - ЦПД

Москва, Четверг 25 декабря 2025 17:46
UA EN RU
Пропаганда Путина маскирует деградацию экономики в России, - ЦПД Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин нафантазировал о "низкой безработице" и "технологическом прорыве" в РФ. Но на самом деле ситуация противоположная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Как отметили в ЦПД, после подписания указа о проведении в 2026 году так называемого "года единства народов России" Путин снова распространял пропаганду. Он сообщил о "почти полной занятости» и "неизбежном технологическом прорыве".

Диктатор утверждает, что якобы 97,8% россиян трудоустроены. На деле же в РФ сокращают платные места в вузах, ограничивают образовательные возможности для молодежи и фактически принуждают людей идти работать в военную сферу или на предприятия военно-промышленного комплекса.

Термин "низкая безработица" используется не из-за развития экономики, а благодаря манипуляциям со статистикой и скрытой безработице. Например, сотрудников государственных предприятий переводят на четырехдневную рабочую неделю. Кроме того, на показатели влияют мобилизация, война и ухудшение ситуации на гражданском рынке труда.

Заявления Путина о "технологическом прорыве" и лидерстве РФ в сфере искусственного интеллекта также далеки от реальности. Несмотря на громкие слова, количество изобретений в России упало до минимального уровня за более чем 20 лет. Патентная активность сократилась почти на 40% по сравнению с довоенным периодом. При этом большинство так называемых "инноваций" представляют собой вторичные или заимствованные решения.

Укрепление рубля угрожает экономике РФ

Напомним, в этом году российский рубль неожиданно укрепился на 45% по отношению к доллару. Он торгуется почти на уровне до полномасштабного вторжения России в Украину.

Экономисты предупреждают, что дальнейшее укрепление рубля может стать угрозой для экономики РФ. Сильная валюта вместе с дорогими кредитами повышает риск стагфляции, снижает конкурентоспособность, ухудшает инвестиционную привлекательность и ограничивает рост экономики, который Центральный банк прогнозирует на уровне 0,5-1% по сравнению с 4,3% в прошлом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
Новости
На шести направлениях фронта сейчас продолжаются бои: сводка Генштаба
На шести направлениях фронта сейчас продолжаются бои: сводка Генштаба
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну