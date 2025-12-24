Резкое укрепление рубля превращается в угрозу для экономики России, - Bloomberg

Российский рубль в этом году неожиданно обошел все остальные валюты по отношению к доллару. Такой сценарий создает угрозу для экономики РФ в условиях войны.

Как пишет издание, с начала года рубль укрепился на 45% и торгуется около 78 рублей за доллар, что почти соответствует уровню, который был до полномасштабного вторжения России в Украину. По данным журналистов, за последние 12 месяцев это укрепление стало самым значительным с 1994 года.

Такое резкое укрепление рубля объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, резко упал спрос на иностранную валюту в России на фоне международных санкций. Во-вторых, очень жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка сделала рублевые активы более привлекательными для россиян. Ключевая ставка банка оставалась на рекордно высоком уровне с октября прошлого года до июня, а затем ее снизили на 5 процентных пунктов до 16%.

Правительство России прогнозировало средний курс 91,2 рубля за доллар на этот год. Однако укрепление рубля продолжалось, несмотря на снижение цен на нефть и новые санкции со стороны США и Европы. Это создает дополнительные проблемы для государственных финансов, поскольку доходы экспортеров в пересчете на рубли уменьшаются.

Экономисты Столыпинского института экономики роста в Москве предупреждают, что дальнейшее укрепление рубля становится угрозой для экономики. Если текущие тенденции сохранятся - сильный рубль вместе с дорогим кредитом - это может привести к стагфляции (замедление экономического роста, высокая инфляция, рост безработицы). Центральный банк прогнозирует, что экономический рост в этом году замедлится до 0,5-1% по сравнению с 4,3% в прошлом году.

Переоцененный рубль снижает конкурентоспособность экономики. Исследователи отмечают, что Россия теряет свои природные преимущества как энергетическая держава, предлагая иностранным потребителям более выгодные условия, чем внутренним производителям. Это также ухудшает инвестиционную привлекательность страны и создает дополнительные риски для экономического развития.