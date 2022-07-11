ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Промисловість Франції переходить на нафту через можливе відключення російського газу

Новость на русском →
Україна, Понеділок 11 липня 2022 09:58
Промисловість Франції переходить на нафту через можливе відключення російського газу Фото: Michelin готується перейти на мазут (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Енергоємні компанії Франції прискорюють плани дій в надзвичайних ситуаціях і переводять свої газові котли на роботу на мазуті. Вони прагнуть уникнути перебоїв у разі подальшого скорочення поставок російського газу і відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кілька топ-менеджерів на конференції з бізнесу та економіки заявили на конференції, що готуються до можливих відключень електроенергії.

"Що ми зробили, це переобладнати наші котли, щоб вони могли працювати на газі або мазуті, і ми навіть можемо перейти на вугілля, якщо нам потрібно", - сказав Флоран Менего, глава Michelin, одного з провідних світових виробників шин.

За його словами, мета полягає в тому, щоб уникнути закриття заводу в разі, якщо компанія зіткнеться з нестачею, зазначивши, що хоча дефіцит газу в Європі ймовірний, нафта як і раніше буде доступна в якості альтернативи.

За словами Менего, запуск виробництва шин на заводі займає кілька днів, тому важливо підтримувати стабільне енергопостачання.

Дії Росії і дефіцит газу

У червні Росія скоротила потоки газу по газопроводу "Північний потік-1", основному маршруту доставки газу в Західну Європу, до 40% пропускної здатності. Політики і промисловість стурбовані подальшими обмеженнями поставок, пов'язаними з вторгненням Росії в Україну.

По всій Європі промисловість вдається до більш забруднюючого навколишнє середовище палива, ніж до газу, оскільки віддає перевагу зниженню витрат для економіки, пов'язаних з руйнуванням бізнесу і зростанням цін на енергію, а не довгостроковим цілям по переходу на паливо з нульовим викидом вуглецю.

Франція використовує атомну енергетику приблизно для 70% своєї електроенергії, а це означає, що вона набагато менше безпосередньо залежить від російського газу, ніж сусідня Німеччина.

Проте, контрольований державою виробник електроенергії EDF щосили намагається задовольнити потреби Франції через перебої в роботі своїх старіючих електростанцій, що збільшує навантаження на решту енергетичного сектора.

Виробництво енергії на 29 з 56 ядерних реакторів було зупинено в результаті перевірок і ремонту.

Французький уряд перевіряє кожну компанію, хто з них залежить від безперебійного енергопостачання.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія зупинила газопровід "Північний потік-1" на технічне обслуговування з 11 по 21 липня.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно