Промисловість Франції переходить на нафту через можливе відключення російського газу

Енергоємні компанії Франції прискорюють плани дій в надзвичайних ситуаціях і переводять свої газові котли на роботу на мазуті. Вони прагнуть уникнути перебоїв у разі подальшого скорочення поставок російського газу і відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Кілька топ-менеджерів на конференції з бізнесу та економіки заявили на конференції, що готуються до можливих відключень електроенергії.

"Що ми зробили, це переобладнати наші котли, щоб вони могли працювати на газі або мазуті, і ми навіть можемо перейти на вугілля, якщо нам потрібно", - сказав Флоран Менего, глава Michelin, одного з провідних світових виробників шин.

За його словами, мета полягає в тому, щоб уникнути закриття заводу в разі, якщо компанія зіткнеться з нестачею, зазначивши, що хоча дефіцит газу в Європі ймовірний, нафта як і раніше буде доступна в якості альтернативи.

За словами Менего, запуск виробництва шин на заводі займає кілька днів, тому важливо підтримувати стабільне енергопостачання.

Дії Росії і дефіцит газу

У червні Росія скоротила потоки газу по газопроводу "Північний потік-1", основному маршруту доставки газу в Західну Європу, до 40% пропускної здатності. Політики і промисловість стурбовані подальшими обмеженнями поставок, пов'язаними з вторгненням Росії в Україну.

По всій Європі промисловість вдається до більш забруднюючого навколишнє середовище палива, ніж до газу, оскільки віддає перевагу зниженню витрат для економіки, пов'язаних з руйнуванням бізнесу і зростанням цін на енергію, а не довгостроковим цілям по переходу на паливо з нульовим викидом вуглецю.

Франція використовує атомну енергетику приблизно для 70% своєї електроенергії, а це означає, що вона набагато менше безпосередньо залежить від російського газу, ніж сусідня Німеччина.

Проте, контрольований державою виробник електроенергії EDF щосили намагається задовольнити потреби Франції через перебої в роботі своїх старіючих електростанцій, що збільшує навантаження на решту енергетичного сектора.

Виробництво енергії на 29 з 56 ядерних реакторів було зупинено в результаті перевірок і ремонту.

Французький уряд перевіряє кожну компанію, хто з них залежить від безперебійного енергопостачання.