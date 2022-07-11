Промышленность Франции переходит на нефть из-за возможного отключения российского газа

Энергоемкие компании Франции ускоряют планы действий в чрезвычайных ситуациях и переводят свои газовые котлы на работу на мазуте. Они стремятся избежать перебоев в случае дальнейшего сокращения поставок российского газа и отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Несколько топ-менеджеров на конференции по бизнесу и экономике заявили на конференции, что готовятся к возможным отключениям электроэнергии.

"Что мы сделали, так это переоборудовали наши котлы, чтобы они могли работать на газе или мазуте, и мы даже можем перейти на уголь, если нам нужно", - сказал Флоран Менего, глава Michelin, одного из ведущих мировых производителей шин.

По его словам, цель состоит в том, чтобы избежать закрытия завода в случае, если компания столкнется с нехваткой, отметив, что хотя дефицит газа в Европе вероятен, нефть по-прежнему будет доступна в качестве альтернативы.

По словам Менего, запуск производства шин на заводе занимает несколько дней, поэтому важно поддерживать стабильное энергоснабжение.

Действия России и дефицит газа

В июне Россия сократила потоки газа по газопроводу "Северный поток-1", основному маршруту доставки газа в Западную Европу, до 40% пропускной способности. Политики и промышленность обеспокоены дальнейшими ограничениями поставок, связанными с вторжением России в Украину.

По всей Европе промышленность прибегает к более загрязняющему окружающую среду топливу, чем к газу, поскольку отдает предпочтение снижению издержек для экономики, связанных с разрушением бизнеса и ростом цен на энергию, а не долгосрочным целям по переходу на топливо с нулевым выбросом углерода.

Франция использует атомную энергетику примерно для 70% своей электроэнергии, а это означает, что она гораздо меньше напрямую зависит от российского газа, чем соседняя Германия.

Тем не менее, контролируемый государством производитель электроэнергии EDF изо всех сил пытается удовлетворить потребности Франции из-за перебоев в работе своих стареющих электростанций, что увеличивает нагрузку на остальную часть энергетического сектора.

Производство энергии на 29 из 56 ядерных реакторов было остановлено в результате проверок и ремонта.

Французское правительство проверяет каждую компанию, кто из них зависит от бесперебойного энергоснабжения.