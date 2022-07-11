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Росія зупинила "Північний потік-1": у чому причина

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Україна, Понеділок 11 липня 2022 09:19
Росія зупинила "Північний потік-1": у чому причина Фото: Росія зупинила "Північний потік-1" на ремонт (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський газопровід "Північний потік-1" вранці в понеділок, 11 липня, зупиниться на планове обслуговування. За графіком воно має тривати до ранку 21 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Газпром".

Як зазначає агентство Reuters, технічне обслуговування в цьому місяці газопроводу" Північний потік-1" для транспортування сибірського газу в Європу по дну Балтійського моря далеко не звичайна справа, враховуючи вторгнення Москви в Україну, західні санкції і дії Росії щодо обмеження поставок енергоносіїв. .

Річний період профілактичних робіт, який в цьому році починається 11 липня і повинен закінчитися 21 липня, часто проходить майже непомітно для всіх, крім трейдерів і газової галузі.

Цього разу Європа перебуває в напрузі, оскільки зростають побоювання, що російський газовий гігант "Газпром" може продовжити період технічного обслуговування або навіть оголосити про постійне припинення поставок.

Ще до ремонту він знизив пропускну здатність трубопроводу до 40% від пропускної здатності.

Роль газопроводу

Подвійний газопровід протяжністю 1224 км має загальну потужність 55 млрд кубометрів, що еквівалентно половині річного споживання газу в Німеччині. Хоча більша частина його газу надходить безпосередньо до Німеччини, деяка частина також йде на захід і південь.

Газопровід "Північний потік-1" почав свою діяльність в листопаді 2011 року і коштував 7,4 млрд євро. Він проходить від російського Виборга під Санкт-Петербургом до Любміна під Грайфсвальдом на сході Німеччини.

Трубопровід належить "Газпром". Консорціум Nord Stream AG зі штаб-квартирою в Швейцарії є операційною компанією з транзитних, технічних, юридичних та екологічних питань, але не володіє активами або газом в ньому.

"Газпром експорт" здійснює поставки за контрактами з європейськими комунальними підприємствами і газовими трейдерами.

Є й інші великі трубопроводи з Росії до Європи, але потоки поступово знижуються, особливо після того, як у травні Україна зупинила один маршрут транзиту газу, звинувативши втручання російських окупаційних сил.

Дефіцит газу

Якщо "Північний потік-1" не відкриється в середині липня, в Європі не буде достатньо газу для зимових місяців пікового попиту.

Європейські підземні сховища заповнені трохи більше ніж на 60%, а ціль - на 80% до 1 листопада.

За підрахунками консалтингових компаній Wood Mackenzie і Rystad Energy, якщо пропускна здатність трубопроводу буде як і раніше знижена на 40% або повністю припиниться, Європа зможе заповнити сховища тільки до 69% і 60% відповідно.

Європейські ціни на газ, які вже в три-чотири рази перевищують рівень річної давності і значною мірою сприяють інфляції та політичній напруженості, зростуть.

Раніше глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон повідомив, що в України є потужності для компенсації транзиту по "Північному потоку-1". Це 109 млн кубометрів газу на добу вільних потужностей за транзитним маршрутом до Європи, однак Москва їх принципово не використовує.

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